Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На открытии торгов 11 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На старте торгов 11 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки шли в балансе. Сегмент поутру вялый.
Это не Рыжик. Это нормальные метания рынка при изменении условий торгов. Народ еще не привык, что заявки на покупку валюты идут в работу "с колес", вот и мечется. В пятницу, по привычке, продавцы ринулись в бой с самого утра, все продали регулятору, а потом появился спрос. Сегодня пытаются придерживать, но еще не поняли на сколько. Рыжик просыпается после обеда
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 11 лют, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
На 11.14 Киева. охота расти у безналичной пары доллар-гривня пропала, она закрепилась на отметке 27,10/27,12 UAH/USD. Рискнем предположить попытку «обживания» безналичным «американцем» новых, более приподнятых с прошлой недели, отметок.
Дополуденная попытка безналичного «американца» закрепиться на более высоких отметках, сопровождалась признаками заметного расширения гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo упали с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.
Эта динамика показателя пребывает в гармонии с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему об аналогичном тренде.