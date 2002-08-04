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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 572573574575>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 206
1. меньше 27
22%
46
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
17%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:54

Привет из Днепра-4

Однако, спустя 23 минуты, на 10.49 Киева концепция на межбанке поменялась – там стартовал рост безналичной пары доллара гривня. Около 10.50 доллар уже пребывал на отметке 27,10/27,12 UAH/USD.


Дата: 11 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 27,13-14/27,17-19 UAH/USD
EUR 30,80/31,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.

Дата: 11 февраля 2019 г. на 10.38
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,10/27,22 UAH/USD
€ 30,80/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,412 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных и мелкооптовых (до $5,0 тыс.) объемах.

Дата: 11 февраля 2019 г. на 10.34

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,17/27,22 UAH/USD
€ – 30,90/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,412 UAH/RUB

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).

На открытии торгов 11 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).

На старте торгов 11 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки шли в балансе. Сегмент поутру вялый.

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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:55

  сірий написав:
  edgar_po написав:мб 27.05 / 27.09

Та шо ж такое. Рыжик взбесился, что ли? :mrgreen:


Металлургические предприятия Украины в январе 2019 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 12%
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте

а кто по МБ берет по 27,10?
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:10

  Scorpion1 написав:а кто по МБ берет по 27,10?

уже никто. мб 27.040 / 27.070
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 11 лют, 2019 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте

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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:16

  сірий написав:
  edgar_po написав:мб 27.05 / 27.09

Та шо ж такое. Рыжик взбесился, что ли? :mrgreen:

Это не Рыжик.
Это нормальные метания рынка при изменении условий торгов. Народ еще не привык, что заявки на покупку валюты идут в работу "с колес", вот и мечется.
В пятницу, по привычке, продавцы ринулись в бой с самого утра, все продали регулятору, а потом появился спрос. Сегодня пытаются придерживать, но еще не поняли на сколько.
Рыжик просыпается после обеда :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 11 лют, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:18

Привет из Днепра-5

На 11.14 Киева. охота расти у безналичной пары доллар-гривня пропала, она закрепилась на отметке 27,10/27,12 UAH/USD. Рискнем предположить попытку «обживания» безналичным «американцем» новых, более приподнятых с прошлой недели, отметок.

Дополуденная попытка безналичного «американца» закрепиться на более высоких отметках, сопровождалась признаками заметного расширения гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo упали с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.

Эта динамика показателя пребывает в гармонии с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему об аналогичном тренде.

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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:22

Результати валютних інтервенцій НБУ
04-08.02.2019
млн дол. США
Купівля 175.00
Продаж 3.00
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте

полетели 27.000 / 27.035 или вернулись "на землю".
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 11 лют, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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