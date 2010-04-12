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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 572573574575

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 206
1. меньше 27
22%
46
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
17%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:27

  KOKS написав:как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ

Пока еще непонятно, Приват в онлайне продажу прибавил копеек на 5 от выходных.
27.322 сейчас.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:30

Re: Валютный рынок в контексте

  edgar_po написав:Металлургические предприятия Украины в январе 2019 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 12%

А скоро еще начнем получать поступления от Либо..
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлень: 1612
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:30

  ребе Нок написав:
  KOKS написав:как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ

Пока еще непонятно, Приват в онлайне продажу прибавил копеек на 5 от выходных.
27.322 сейчас.

Почему бы не дать скупиться желающим
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:35

  Patrick написав:
  ребе Нок написав:
  KOKS написав:как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ

Пока еще непонятно, Приват в онлайне продажу прибавил копеек на 5 от выходных.
27.322 сейчас.

Почему бы не дать скупиться желающим

мб 26.990 / 27.010
edgar_po
 
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