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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:27
KOKS написав:
как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ
Пока еще непонятно, Приват в онлайне продажу прибавил копеек на 5 от выходных.
27.322 сейчас.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:30
edgar_po написав:
Металлургические предприятия Украины в январе 2019 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 12%
А скоро еще начнем получать поступления от Либо..
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:30
ребе Нок написав: KOKS написав:
как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ
Пока еще непонятно, Приват в онлайне продажу прибавил копеек на 5 от выходных.
27.322 сейчас.
Почему бы не дать скупиться желающим
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Patrick
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:35
Patrick написав: ребе Нок написав: KOKS написав:
как и ожидалось, идем к 26.90 на МБ
Пока еще непонятно, Приват в онлайне продажу прибавил копеек на 5 от выходных.
27.322 сейчас.
Почему бы не дать скупиться желающим
мб 26.990 / 27.010
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edgar_po
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