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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 609610611612

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 221
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
48%
107
3. 28.50 - 30
19%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:28

  ШпакО написав:Сегодня урвал евро по 30,6 у таскома. Ниже думаю не будет

Сьогодні отримував такс-фрі в Глобал блу... Порахували в євро по 30,40. Ще й здивувались, що я не хочу на єврову картку, а беру в гривнях по невигідному курсу... Але то таке!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:30

  fler написав:Печерск, вечер 27,00 - 27,20 (Лотерея)
26,95 - 27,20 (Кишеня)
27,00 - 27,25 (Алкомаркет)

Та під вечір вже й 27,12 багато хто світив на себе...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:38

https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN1Q22J9
Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:56

  Vadim V написав:
  дядя Caша написав: Как-то, помогая ДС утилизировать улов, слопал 15 плотвичек с ладошку.


:shock: К ветеринару возили или сам очухался?


Сам. Без последствий. А спустя неделю схарчил прирученного ДС ящера...

По ходу паре евро-доллар своих рыжиков явно не хватает

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US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 609610611612
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