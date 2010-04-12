Сьогодні отримував такс-фрі в Глобал блу... Порахували в євро по 30,40. Ще й здивувались, що я не хочу на єврову картку, а беру в гривнях по невигідному курсу... Але то таке!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:28
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:30
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:38
Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:56
Сам. Без последствий. А спустя неделю схарчил прирученного ДС ящера...
По ходу паре евро-доллар своих рыжиков явно не хватает
US
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