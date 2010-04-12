https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN1Q22J9 Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters
Nazarkino написав:https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-exclusive-idUSKCN1Q22J9 Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters
Nazarkino написав:https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-exclusive-idUSKCN1Q22J9 Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters
а что РФ торгует сжиженным газом?
Проект на Ямале РФ предполагала для поставок СПГ в Америку. Но в результате США начали гонять танкеры с ожиженным газом в Европу. На Дальнем Востоке СПГ поставляется в страны АТР.