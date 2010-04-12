RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 610611612613>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:28

  ШпакО написав:Сегодня урвал евро по 30,6 у таскома. Ниже думаю не будет

Сьогодні отримував такс-фрі в Глобал блу... Порахували в євро по 30,40. Ще й здивувались, що я не хочу на єврову картку, а беру в гривнях по невигідному курсу... Але то таке!
Qwerty
 
Повідомлень: 1922
З нами з: 25.02.15
Подякував: 267 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:30

  fler написав:Печерск, вечер 27,00 - 27,20 (Лотерея)
26,95 - 27,20 (Кишеня)
27,00 - 27,25 (Алкомаркет)

Та під вечір вже й 27,12 багато хто світив на себе...
Qwerty
 
Повідомлень: 1922
З нами з: 25.02.15
Подякував: 267 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:38

https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN1Q22J9
Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 967
З нами з: 17.11.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:56

  Vadim V написав:
  дядя Caша написав: Как-то, помогая ДС утилизировать улов, слопал 15 плотвичек с ладошку.


:shock: К ветеринару возили или сам очухался?


Сам. Без последствий. А спустя неделю схарчил прирученного ДС ящера...

Зображення

По ходу паре евро-доллар своих рыжиков явно не хватает

Зображення

US


дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70877
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4586 раз.
Подякували: 8347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:02

  Nazarkino написав:https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-exclusive-idUSKCN1Q22J9
Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters

а что РФ торгует сжиженным газом?
dima_beleb
 
Повідомлень: 103
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:05

Eur и дальше будет двигать вниз ( походу )

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:08

  dima_beleb написав:
  Nazarkino написав:https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-exclusive-idUSKCN1Q22J9
Американские сенаторы подготовили новый проект санкций в отношении РФ. Он жестче, чем их прошлое предложение (которое в итоге провалилось). В новом документе речь пойдет о санкциях против банков, проектов, связанных с сжиженным газом, а также против госдолга России, пишет Reuters

а что РФ торгует сжиженным газом?


Проект на Ямале РФ предполагала для поставок СПГ в Америку. Но в результате США начали гонять танкеры с ожиженным газом в Европу. На Дальнем Востоке СПГ поставляется в страны АТР.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70877
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4586 раз.
Подякували: 8347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:22

Банан и в Варусе сегодня уже по 31 грн. Банановый голодомор скоро :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 02.03.15
Подякував: 307 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:28

  ребе Нок написав:Банан и в Варусе сегодня уже по 31 грн. Банановый голодомор скоро :evil:

... ооо, то нашій цибулі ще є куди рости! :mrgreen: (сьогодні на ринку бачив цибулю пА 20грн/кг)

п. с.
... так що, ще на моменті - цибулевий рай!©®™ :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 19.10.15
Подякував: 347 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:14

Re: Валютный рынок в контексте

Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 21.09.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 610611612613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1426, 1427, 1428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14275 1661722
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:15
moniks
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6553 1404296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 11:10
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.