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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23
Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
Жестко однако.
Вас дурят где то с тарифами.
У меня со счетчиком в расчете на кв метр выходит в 2.5 раза дешевле. Причем дома субтропики ＋ 24 держу.
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freeze
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23
Нда жесть ( порох не виноват, ему просто пришлось )
Другой особо то не исправит, ну уменьшит платежку на 30-40% и дальше на север .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:26
Во всем виновата бывшая плановая экономика*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:30
Главное землю не греть трубами .*Відправлено з Чату
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