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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 611612613614>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.


Жестко однако.
Вас дурят где то с тарифами.
У меня со счетчиком в расчете на кв метр выходит в 2.5 раза дешевле. Причем дома субтропики ＋ 24 держу.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23

Нда жесть ( порох не виноват, ему просто пришлось )
Другой особо то не исправит, ну уменьшит платежку на 30-40% и дальше на север .

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:26

Во всем виновата бывшая плановая экономика

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:30

Главное землю не греть трубами .

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 04:48

  sani_2012 написав:Во всем виновата бывшая плановая экономика

*Відправлено з Чату

  sani_2012 написав:Главное землю не греть трубами .

*Відправлено з Чату

:lol:
В плановой экономике ваши трубы, как выработавшие ресурс, заменили бы лет через 25. А прошло уже, если не ошибаюсь, 30 :oops:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 05:51

  Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.


42 кв.м - 1717 грн. :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 06:49

  Навуходоносор написав:В плановой экономике ваши трубы, как выработавшие ресурс, заменили бы лет через 25. А прошло уже, если не ошибаюсь, 30

Центральное отопление это пережиток и прошлый век ( зачем греть землю и менять трубы ?)

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 06:57

Трубы и замена их стоит денег + насосы и куча ворья и персонала.
Централка не выгодна априори ( проще электроэнергию прокинуть кабелями , ну это так к слову )
За электроэнергией будущее , ну и газ конечно .

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:03

Не нужно слушать политиканов - нужно слушать инженеров ( задачи у них разные )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:08

Я уже молчу за солнечные панели , и ветрогенерацию ( мирный атом и
Гидрогенерацию )
Да , дорого по началу , но потом .... .

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sani_2012
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