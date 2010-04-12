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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23
Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
Жестко однако.
Вас дурят где то с тарифами.
У меня со счетчиком в расчете на кв метр выходит в 2.5 раза дешевле. Причем дома субтропики ＋ 24 держу.
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freeze
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:23
Нда жесть ( порох не виноват, ему просто пришлось )
Другой особо то не исправит, ну уменьшит платежку на 30-40% и дальше на север .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:26
Во всем виновата бывшая плановая экономика*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:30
Главное землю не греть трубами .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 04:48
sani_2012 написав:
Во всем виновата бывшая плановая экономика*Відправлено з Чату
sani_2012 написав:
Главное землю не греть трубами .*Відправлено з Чату
В плановой экономике ваши трубы, как выработавшие ресурс, заменили бы лет через 25. А прошло уже, если не ошибаюсь, 30
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Чет 14 лют, 2019 05:51
Zebra написав:
Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
42 кв.м - 1717 грн.
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LEXX
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Додано: Чет 14 лют, 2019 06:49
Навуходоносор написав:
В плановой экономике ваши трубы, как выработавшие ресурс, заменили бы лет через 25. А прошло уже, если не ошибаюсь, 30
Центральное отопление это пережиток и прошлый век ( зачем греть землю и менять трубы ?)*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 06:57
Трубы и замена их стоит денег + насосы и куча ворья и персонала.
Централка не выгодна априори ( проще электроэнергию прокинуть кабелями , ну это так к слову )
За электроэнергией будущее , ну и газ конечно .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:03
Не нужно слушать политиканов - нужно слушать инженеров ( задачи у них разные )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:08
Я уже молчу за солнечные панели , и ветрогенерацию ( мирный атом и
Гидрогенерацию )
Да , дорого по началу , но потом .... .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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