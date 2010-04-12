|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:16
LEXX написав: Zebra написав:
Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
42 кв.м - 1717 грн.
76 км.м -1920грн..
Не автономное отопление,Запорожье
-
komant733
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 07.03.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14275
|1661802
|
|
|6553
|1404312
|
|
|159
|269220
|
|