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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 611612613614

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:16

  LEXX написав:
  Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.


42 кв.м - 1717 грн. :)


76 км.м -1920грн..
Не автономное отопление,Запорожье
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:02

Re: Валютный рынок в контексте

https://youtu.be/pDTQWs44Ybg
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:46

  komant733 написав:
  LEXX написав:
  Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.


42 кв.м - 1717 грн. :)


76 км.м -1920грн..
Не автономное отопление,Запорожье

100м2 - 1400грн. Электрокотёл. В доме 24,5 градуса. В процессе оформление электротарифа на отопление, тогда будет вдвое меньше.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:51

  Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.


Вероятно у вас в доме есть квартиры с квартирными счетчиками которые платят копейки, так же есть домовой счетчик. В итоге квартиры без счетчика оплатили все расходы .
Живите своим умом!
zzzzzz
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