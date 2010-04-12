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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:16
LEXX написав: Zebra написав:
Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
42 кв.м - 1717 грн.
76 км.м -1920грн..
Не автономное отопление,Запорожье
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:02
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:46
komant733 написав: LEXX написав: Zebra написав:
Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
42 кв.м - 1717 грн.
76 км.м -1920грн..
Не автономное отопление,Запорожье
100м2 - 1400грн. Электрокотёл. В доме 24,5 градуса. В процессе оформление электротарифа на отопление, тогда будет вдвое меньше.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:51
Zebra написав:
Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.
Вероятно у вас в доме есть квартиры с квартирными счетчиками которые платят копейки, так же есть домовой счетчик. В итоге квартиры без счетчика оплатили все расходы .
Живите своим умом!
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