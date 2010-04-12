Додано: Чет 14 лют, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.



Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.





Дата: 14 февраля 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,15/27,20 UAH/USD

€ – 30,80/30,97 UAH/EUR

RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB



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