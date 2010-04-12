Vitalych-new написав:вот и разгадка почему в январе курс таки упал: Госбюджет Украины ушел в минус на 12,3 миллиарда https://news.finance.ua/ru/news/-/44391 ... -milliarda Эти ур..ы просто опять заняли кучу денег под невменяемые %%, привлекая иностранных спекулянтов с горячими деньгами. Теперь ждём недобор импортных платежей из-за более низкого курса и продолжения сценария с дефицитом бюджета в феврале (не зря сейчас таможня лютует при импорте и пытается незаконно хоть какие-то дополнительные крохи выцарапать)
ур** трымайтэсь, ещё месячишко позакручуйте гайки на таможне. Форумчанам надо заработать. Даешь по 25-24
Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн. Порошенко давай досвидания.
Ценник на отопление вырос с января на 16% (если не ошибаюсь). Т.е. без оного у вас было бы 4566/1,16=3936 (увеличение на 630грн). Может "январский мороз досвидания" ???) Далее, платежка за январь (квартирный теплосчетчик и терморегуляторы на отопительных приборах) - 1540грн!!!! (77м2 общая) Порох, держись! З.Ы. Больше не буду офтопить, за окном 26,90/27,20.
zzzzzz написав:Так вы пишете не корректно. Вы же оформляете двухзонный тариф.
Двухзонный обычно у всех оформлен по умолчанию, он же окупается за один месяц. А на тариф электроотопления нужны уже дополнительные документы на дом, что занимает некоторое время.
Понятно. Но все равно. 1,68/2=0,82 0,9/2=0,45
Разница не в 2 раза, а в 1,82
Тк потребление электрокотла всё равно значительно меньше чем тариф предоставляет, то получается что уменьшатся расходы и на другие нужды (ТВ/лампы/холодильник итд), после включения тарифа на электроотопление. Плюс некоторые еще материальные бонусы возникают, о которых, те кто пользуются тарифом - знают.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.
Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.
Дата: 14 февраля 2019 г. на 09.45 Рынок Харькова, «неформальный» опт.