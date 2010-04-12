RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 613614615616617>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:29

  Vitalych-new написав:вот и разгадка почему в январе курс таки упал:
Госбюджет Украины ушел в минус на 12,3 миллиарда
https://news.finance.ua/ru/news/-/44391 ... -milliarda
Эти ур..ы просто опять заняли кучу денег под невменяемые %%, привлекая иностранных спекулянтов с горячими деньгами. Теперь ждём недобор импортных платежей из-за более низкого курса и продолжения сценария с дефицитом бюджета в феврале (не зря сейчас таможня лютует при импорте и пытается незаконно хоть какие-то дополнительные крохи выцарапать)

ур** трымайтэсь, :D ещё месячишко позакручуйте гайки на таможне. Форумчанам надо заработать. Даешь по 25-24 8)
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:32

  serega_rubin написав:
  zzzzzz написав:
  serega_rubin написав:100м2 - 1400грн. Электрокотёл. В доме 24,5 градуса. В процессе оформление электротарифа на отопление, тогда будет вдвое меньше.


Тариф до 3000 кВт - 0,9 грн/кВт
свыше - 1,68 квт

Где здесь в 2 раза ниже ?

У меня 0,45коп за квт*ч станет на отопление.

Так вы пишете не корректно.
Вы же оформляете двухзонный тариф.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31075
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3064 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:35

  zzzzzz написав:Так вы пишете не корректно.
Вы же оформляете двухзонный тариф.

Двухзонный обычно у всех оформлен по умолчанию, он же окупается за один месяц.
А на тариф электроотопления нужны уже дополнительные документы на дом, что занимает некоторое время.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 624
З нами з: 22.01.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:36

  Zebra написав:Платежка за тепло за январь (88 м2 отапливаемой) - 4566 грн.
Порошенко давай досвидания.

Ценник на отопление вырос с января на 16% (если не ошибаюсь).
Т.е. без оного у вас было бы 4566/1,16=3936 (увеличение на 630грн).
Может "январский мороз досвидания" ???)
Далее, платежка за январь (квартирный теплосчетчик и терморегуляторы на отопительных приборах) - 1540грн!!!! (77м2 общая)
Порох, держись!
З.Ы. Больше не буду офтопить, за окном 26,90/27,20.
Investor_33
 
Повідомлень: 652
З нами з: 16.05.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:37

Re: Валютный рынок в контексте

15/20
80/88
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 30.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:39

  serega_rubin написав:
  zzzzzz написав:Так вы пишете не корректно.
Вы же оформляете двухзонный тариф.

Двухзонный обычно у всех оформлен по умолчанию, он же окупается за один месяц.
А на тариф электроотопления нужны уже дополнительные документы на дом, что занимает некоторое время.


Понятно.
Но все равно.
1,68/2=0,82
0,9/2=0,45

Разница не в 2 раза, а в 1,82
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31075
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3064 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:57

  zzzzzz написав:
  serega_rubin написав:
  zzzzzz написав:Так вы пишете не корректно.
Вы же оформляете двухзонный тариф.

Двухзонный обычно у всех оформлен по умолчанию, он же окупается за один месяц.
А на тариф электроотопления нужны уже дополнительные документы на дом, что занимает некоторое время.


Понятно.
Но все равно.
1,68/2=0,82
0,9/2=0,45

Разница не в 2 раза, а в 1,82

Тк потребление электрокотла всё равно значительно меньше чем тариф предоставляет, то получается что уменьшатся расходы и на другие нужды (ТВ/лампы/холодильник итд), после включения тарифа на электроотопление. Плюс некоторые еще материальные бонусы возникают, о которых, те кто пользуются тарифом - знают.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 624
З нами з: 22.01.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.

Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.


Дата: 14 февраля 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,15/27,20 UAH/USD
€ – 30,80/30,97 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70885
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4586 раз.
Подякували: 8348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:58

serega_rubin
Что за бонусы ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31075
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3064 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:59

Re: Валютный рынок в контексте

с утра на рос.межбанке рубль потерял 70коп за 1 $
Зображення
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 802
З нами з: 06.04.16
Подякував: 245 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 613614615616617>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, PavelF, tea, zzzzzz, Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1426, 1427, 1428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14275 1661863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:15
moniks
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6553 1404315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 11:10
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67694)
14.02.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.