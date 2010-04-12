RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 614615616617>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:00

  serega_rubin написав:А на тариф электроотопления нужны уже дополнительные документы на дом, что занимает некоторое время.

Швидше за все Сергій оформляє якраз зміни в техпаспорті житла, про те що опалення відбувається з допомогою електрики. Тариф до 3000 кВт - 0,9 грн/кВт
свыше - 1,68 квт. Якщо лічильник новий і підключений двохзонний тариф, то вночі вартість 0,45 грн/кВт якщо до 3000 кВт.
  serega_rubin написав:Двухзонный обычно у всех оформлен по умолчанию, он же окупается за один месяц.

Двухзонний тариф підключається за кілька днів після заяви при умові, що ваш лічильник підтримує його. Інакше потрібно за свій кошт купляти новий лічильник.

Що стосується електроопалення (при даних тарифах) то воно як мінімум на третину вигідніше за газове. Але тарифи на світло мають вирости. Хоча на газ теж. На наступний опалювальний сезон планую перейти на електрику.
Франківськ 27.07/27.17
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 488
З нами з: 23.01.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:04

  sani_2012 написав:Трубы и замена их стоит денег + насосы и куча ворья и персонала.
Централка не выгодна априори ( проще электроэнергию прокинуть кабелями , ну это так к слову )
За электроэнергией будущее , ну и газ конечно .

*Відправлено з Чату



Борги українців за електроенергію перевищили 33 мільярди — регулятор
У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.

Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко
https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/13/645217/
jump
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 18.08.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:09

  vitaliian написав:с утра на рос.межбанке рубль потерял 70коп за 1 $
Зображення

Это не с утра. Рубль упал еще вчера, после объявления о новом пакете санкций от США против России.
Искатель
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 22.02.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:10

  jump написав:Борги українців за електроенергію перевищили 33 мільярди — регулятор
У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.

Якщо не помиляюсь левова частка цих боргів на юриках. І серед них дуже багато бюджетників.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 488
З нами з: 23.01.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:11

Переход на электроотопление не снимает вопроса необходимости оплаты за отопление мест общего пользования (МОП) по формуле Домовой счетчик - сумма квартирных счетчиков / метраж, верно?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:12

Привет из Днепра-2

Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70885
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4586 раз.
Подякували: 8348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:14

Денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные активы банков и другие деньги, уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Денежная масса в январе уменьшилась на 1,4% с 1 277,6 млрд гривен на 1 января до 1 259,489 млрд гривен на 1 февраля.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в январе уменьшился на 4% с 363,629 млрд гривен на 1 января до 349,055 млрд гривен на 1 февраля.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31075
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3064 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:16

  vitaliian написав:с утра на рос.межбанке рубль потерял 70коп за 1 $
Зображення

Сенат США розглядає законопроект про посилення санкцій проти РФ
https://uatv.ua/senat-ssha-rozglyadaye- ... -proty-rf/
"Если бы все возможные и не возможные санкции ввели сразу то было бы еще лучше..." (с) Путин
Investor_33
 
Повідомлень: 652
З нами з: 16.05.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:20

Силуанов назвал новые санкции против рф "выстрелом в ногу"
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10855867
Чувство собственного величия пробило потолок и устремляется в стратосферу...
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24

  Solar_simfi написав:Силуанов назвал новые санкции против рф "выстрелом в ногу"
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10855867
Чувство собственного величия пробило потолок и устремляется в стратосферу...


В Украине о таких говорят: "Всрусь, но не покорюсь...". ДС, сорри за оффтоп.
Искатель
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 22.02.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 614615616617>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, PavelF, tea, zzzzzz, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1426, 1427, 1428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14275 1661863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:15
moniks
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6553 1404315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 11:10
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67694)
14.02.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.