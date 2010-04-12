serega_rubin написав:А на тариф электроотопления нужны уже дополнительные документы на дом, что занимает некоторое время.
Швидше за все Сергій оформляє якраз зміни в техпаспорті житла, про те що опалення відбувається з допомогою електрики. Тариф до 3000 кВт - 0,9 грн/кВт свыше - 1,68 квт. Якщо лічильник новий і підключений двохзонний тариф, то вночі вартість 0,45 грн/кВт якщо до 3000 кВт.
serega_rubin написав:Двухзонный обычно у всех оформлен по умолчанию, он же окупается за один месяц.
Двухзонний тариф підключається за кілька днів після заяви при умові, що ваш лічильник підтримує його. Інакше потрібно за свій кошт купляти новий лічильник.
Що стосується електроопалення (при даних тарифах) то воно як мінімум на третину вигідніше за газове. Але тарифи на світло мають вирости. Хоча на газ теж. На наступний опалювальний сезон планую перейти на електрику. Франківськ 27.07/27.17
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
sani_2012 написав:Трубы и замена их стоит денег + насосы и куча ворья и персонала. Централка не выгодна априори ( проще электроэнергию прокинуть кабелями , ну это так к слову ) За электроэнергией будущее , ну и газ конечно .
Борги українців за електроенергію перевищили 33 мільярди — регулятор У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.
jump написав:Борги українців за електроенергію перевищили 33 мільярди — регулятор У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.
Якщо не помиляюсь левова частка цих боргів на юриках. І серед них дуже багато бюджетників.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.
Денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные активы банков и другие деньги, уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Денежная масса в январе уменьшилась на 1,4% с 1 277,6 млрд гривен на 1 января до 1 259,489 млрд гривен на 1 февраля.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в январе уменьшился на 4% с 363,629 млрд гривен на 1 января до 349,055 млрд гривен на 1 февраля.