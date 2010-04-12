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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24
Если все собаки начинают очень громко лаять, значит снаряд попал в цель.
Рубль пока что слабо реагирует, веселее будет выше 70
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:27
Что бы продавать сланцевую нефть по 120-150 долларов за баррель в условиях двух и трехкратного роста продаж электромобилей, нужно отстранять от нефте рынка слабых и неугодных игроков (Венесуэллу, Ливию, Россию)
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serega_rubin
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:28
Привет из Днепра-3
К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:30
Ох , мабудь Шось буде .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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