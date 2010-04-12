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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 614615616617

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24

  Solar_simfi написав:Силуанов назвал новые санкции против рф "выстрелом в ногу"
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10855867
Чувство собственного величия пробило потолок и устремляется в стратосферу...

Если все собаки начинают очень громко лаять, значит снаряд попал в цель.
Рубль пока что слабо реагирует, веселее будет выше 70
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:27

  Solar_simfi написав:Силуанов назвал новые санкции против рф "выстрелом в ногу"
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10855867
Чувство собственного величия пробило потолок и устремляется в стратосферу...

Что бы продавать сланцевую нефть по 120-150 долларов за баррель в условиях двух и трехкратного роста продаж электромобилей, нужно отстранять от нефте рынка слабых и неугодных игроков (Венесуэллу, Ливию, Россию)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:28

Привет из Днепра-3

К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:30

Ох , мабудь Шось буде .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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