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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 614615616617>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:07

МБ: 27,14/18
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Realist написав:А що відбувається із внутрішнім боргом.
З внутрішнім все значно простіше як із зовнішнім, друкувати можна.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:20

Re: Валютный рынок в контексте

13/18
75/85
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21

  сірий написав:Канешна будет, но потом

А когда потом ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:25

  Філ написав:
  Realist написав:А що відбувається із внутрішнім боргом.
З внутрішнім все значно простіше як із зовнішнім, друкувати можна.

С внутренним ничего не случится. С внешним - зависит от выборов. Но судя поткотировкам, все будет ок
ШпакО
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:26

  Філ написав:МБ: 27,14/18


С чем связан активный рост? Ваши мысли?
ШпакО
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:27

Привет из Днепра-6

К 11.20 котировки доллара не покинули отметку 27,09/27,11 UAH/USD на фоне очевидного вхождения рынка в полосу стабильности и сбалансированности.

Этот «боковик» безналичной пары доллар-гривня сопровождался аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo все еще пребывали на отметке 16,00/17,00% годовых.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:27

место встречи изменить нельзя

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красненький-доллар в мире, синенький-доллар в Украине
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:28

  Realist написав:можете ви людині без економічної освіти в кількох словах пояснити звідки держава бере кошти для погашення дохідності по ОВДП. Чи можна в такому випадку стверджувати, що одне із рішень - це девальвація?
Думаю не тільки мені це цікаво.
Дякую.


А где вы берете средства для погашения кредитов в банке, или по кредитке?..
Там проценты повыше будут...

Зарабатываете. С дохода.

Если не заработаете - тогда и девальвация вполне возможна.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29

  bred написав:Зображення
красненький-доллар в мире, синенький-доллар в Украине

Где вы вытащили такой график? Чем пользуетесь?
ШпакО
 
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