|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:07
МБ: 27,14/18
-
Філ
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 17.08.10
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:10
Realist написав:
А що відбувається із внутрішнім боргом.
З внутрішнім все значно простіше як із зовнішнім, друкувати можна.
-
Філ
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 17.08.10
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:20
13/18
75/85
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
-
zorka
-
-
- Повідомлень: 2100
- З нами з: 30.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 1305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21
сірий написав:
Канешна будет, но потом
А когда потом ?*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:25
Філ написав: Realist написав:
А що відбувається із внутрішнім боргом.
З внутрішнім все значно простіше як із зовнішнім, друкувати можна.
С внутренним ничего не случится. С внешним - зависит от выборов. Но судя поткотировкам, все будет ок
-
ШпакО
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:26
Філ написав:
МБ: 27,14/18
С чем связан активный рост? Ваши мысли?
-
ШпакО
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:27
Привет из Днепра-6
К 11.20 котировки доллара не покинули отметку 27,09/27,11 UAH/USD на фоне очевидного вхождения рынка в полосу стабильности и сбалансированности.
Этот «боковик» безналичной пары доллар-гривня сопровождался аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo все еще пребывали на отметке 16,00/17,00% годовых.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70901
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4586 раз.
- Подякували: 8348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:27
красненький-доллар в мире, синенький-доллар в Украине
-
bred
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:28
Realist написав:
можете ви людині без економічної освіти в кількох словах пояснити звідки держава бере кошти для погашення дохідності по ОВДП. Чи можна в такому випадку стверджувати, що одне із рішень - це девальвація?
Думаю не тільки мені це цікаво.
Дякую.
А где вы берете средства для погашения кредитов в банке, или по кредитке?..
Там проценты повыше будут...
Зарабатываете. С дохода.
Если не заработаете - тогда и девальвация вполне возможна.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29
bred написав:
красненький-доллар в мире, синенький-доллар в Украине
Где вы вытащили такой график? Чем пользуетесь?
-
ШпакО
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14275
|1661895
|
|
|6553
|1404317
|
|
|159
|269224
|
|