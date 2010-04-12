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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 614615616617

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30

  sergey_sryvkin написав:
  Realist написав:можете ви людині без економічної освіти в кількох словах пояснити звідки держава бере кошти для погашення дохідності по ОВДП. Чи можна в такому випадку стверджувати, що одне із рішень - це девальвація?
Думаю не тільки мені це цікаво.
Дякую.


А где вы берете средства для погашения кредитов в банке, или по кредитке?..
Там проценты повыше будут...

Зарабатываете. С дохода.

Если не заработаете - тогда и девальвация вполне возможна.

Кстати, сколько составляет внутренний долг в валютных обязательствах?
И график их погашения?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:31

МБ: 27,17/20
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:37

Привет из Днепра-7

К 11.33, точно по расписанию, на межбанке появились валютные хулиганы со своим агрессивным, но низколиквидным спросом, нарушив спокойную и сбалансированную атмосферу торгов. Курс доллара подскочил к 27,13/27,17 UAH/USD, сопровождаясь слабыми оборотами.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43

Вот негодяи ( хулиганы ), напали на Межбанк .

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sani_2012
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/27.25 ( на базаре на пятаке )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:51

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день. Есть немного свободной гривны. Подскажите, что купить евро по 30,8 или доллар по 27,25. Какие перспеективы по той и той валютам? Или остаться пока в гривне? Спасибо заранее за помощь.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте

хто-небуть підскаже де можливо переглянути обороти міжбанка?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:55

У меня показывает 27.21 мб

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Привет из Днепра-8

По состоянию на 11.55 Киева котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 27,16/27,19 UAH/USD.
Спустя 4 минуты к игравшим на повышение «хулиганам» подключились «варяги», общими усилиями подняв цену до 27,18/27,20 UAH/USD.

Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.



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дядя Caша
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