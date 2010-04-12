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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 616617618619620>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:23

Привет из Днепра-9

Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:23

Хулиганы с семечками , а варяги с топорами ( третьих только с носилками не хватает )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:24

  Філ написав:дядя Caша, "Хуліганів" від "варягів" по чому розрізняєте?


Паспорта у них разные. Подозреваю, хулиганы местные. Из гоп-компаний определенных политсил.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:33

  _PORT_UA написав:Добрый день. Есть немного свободной гривны. Подскажите, что купить евро по 30,8 или доллар по 27,25. Какие перспеективы по той и той валютам? Или остаться пока в гривне? Спасибо заранее за помощь.

Думаю сейчас евро выглядит очень интересно.
Лично я покупаю евро
ШпакО
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:34

  edgar_po написав:хто-небуть підскаже де можливо переглянути обороти міжбанка?


На сайте Нбу есть ежедневная статистика
ШпакО
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:36

27.27мб

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:42

  sani_2012 написав:27.27мб

*Відправлено з Чату

Шо, опять :-D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:43

  ШпакО написав:Думаю сейчас евро выглядит очень интересно. Лично я покупаю евро

Смотря какой интервал ( по времени )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:45

  сірий написав:Шо, опять

Не опять , а снова .

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:47

  ШпакО написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Есть немного свободной гривны. Подскажите, что купить евро по 30,8 или доллар по 27,25. Какие перспеективы по той и той валютам? Или остаться пока в гривне? Спасибо заранее за помощь.

Думаю сейчас евро выглядит очень интересно.
Лично я покупаю евро

Тоже склоняюсь к варианту с евро. С перспективой продажи где то до лета(июль-август).Сейчас оно просело до 1,125 к доллару,выглядит привлекательно.
_PORT_UA
 
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