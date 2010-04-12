Привет из Днепра-9
Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:23
Привет из Днепра-9
Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.
US
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:23
Хулиганы с семечками , а варяги с топорами ( третьих только с носилками не хватает )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:24
Паспорта у них разные. Подозреваю, хулиганы местные. Из гоп-компаний определенных политсил.
US
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:33
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:34
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:36
27.27мб
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:42
Шо, опять
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:43
Смотря какой интервал ( по времени )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:45
Не опять , а снова .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:47
Тоже склоняюсь к варианту с евро. С перспективой продажи где то до лета(июль-август).Сейчас оно просело до 1,125 к доллару,выглядит привлекательно.
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