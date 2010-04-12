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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 617618619620>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 222
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
108
3. 28.50 - 30
18%
41
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:48

  sani_2012 написав:
  ШпакО написав:Думаю сейчас евро выглядит очень интересно. Лично я покупаю евро

Смотря какой интервал ( по времени )

*Відправлено з Чату

Если купить сейчас,а сдавать летом,где то в июле.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:59

Смотря как себя поведёт гривна ( продавать то потом за гривну будете ) и какая гривна будет сильная или слабая ( здесь как бы подумать нужно хорошо )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:04

Привет из Днепра-10

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.

Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.

Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.

К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.

По состоянию на 10.38 пара доллар-гривня на межбанке все еще пребывала на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.

Около 11.03 котировки безналичного «американца» находились на цифре 27,09/27,11 UAH/USD. Очевидно, текущие цены доллара полностью удовлетворяли и продавцов и покупателей СКВ. Эта сбалансированность позволила «американцу» сузить спред.

К 11.20 котировки доллара не покинули отметку 27,09/27,11 UAH/USD на фоне очевидного вхождения рынка в полосу стабильности и сбалансированности.

Этот «боковик» безналичной пары доллар-гривня сопровождался аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo все еще пребывали на отметке 16,00/17,00% годовых.

К 11.33, точно по расписанию, на межбанке появились валютные хулиганы со своим агрессивным, но низколиквидным спросом, нарушив спокойную и сбалансированную атмосферу торгов. Курс доллара подскочил к 27,13/27,17 UAH/USD, сопровождаясь слабыми оборотами.

По состоянию на 11.55 Киева котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 27,16/27,19 UAH/USD.
Спустя 4 минуты к игравшим на повышение «хулиганам» подключились «варяги», общими усилиями подняв цену до 27,18/27,20 UAH/USD.

Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.

Наконец, около 13.00 котировки безналичного «американца» понизились к отметке 27,18/27,20 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения. Это свидетельствует о том, что экспортеры, придерживавшие валюту, дождались своего часа, инициировав продажи доллара и просадив его курс.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 13 февраля по спросу и по оферам не изменился.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1260, приподнявшись к $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,12681 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10/27,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.), евро – 30,70/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос понизился на 7,0-10 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 30 пунктов).

На открытии торгов 14 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10/27,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.), евро – 30,70/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос понизился на 7,0-10 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 30 пунктов).

На старте торгов 14 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки шли в балансе.

Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый принос сменился оптовым же клиентским спросом на фоне выросших цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,409 UAH/RUB.

К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,80/30,97 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB, Киев опт 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,05/27,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,413 RUB/USD, Одесса – опт 27,13/27,17 UAH/USD, розница – 27,07/27,21 UAH/USD; Запорожье – 27,10/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,4076/0,411 RUB/USD.

На торгах отечественного валютного межбанка после 11.00 вновь появились играющие на повышение «валютные хулиганы», пытавшиеся в очередной раз «качнуть плавсредство» украинского валютного рынка.

Как и прежде, агрессивный спрос со стороны «злоумышленников» сопровождался низкой ликвидностью, снова подтверждающей «нерыночное», а вероятнее всего, «политическое» происхождение этих дежурных мероприятий.

С другой стороны нельзя не отметить, что рынок постепенно снижает реакцию на эти валютные демарши. Во всяком случае, рост справочного курса безналичного доллара замедляется. Впрочем, мы не исключаем, что главной причиной этого замедления могло стать увеличение притока внешнеторговой выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Ситуация привычная для четверга.

Думается, эти приходы «хулиганов» «от валюты» на межбанк будут продолжаться, огорчая серьезно настроенных игроков. Во всяком случае, валютные дилеры из нескольких системных банков констатировали в беседе с автором очевидные затруднения в нормальной торговле валютой со стороны этих злоумышленников, выражая недоумение в отношении бездействия регулятора, который, к слову, согласно своим «должностным обязанностям» должен «гасить» чрезмерную курсовую динамику. Если не рыночным, то административным путем.

Пока восходящий тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, нарушив график роста/коррекции курса «американца». Это ставшее «односторонним» движение дает основание надеяться на исчерпание тренда в обозримом будущем. В этом контексте нелишне напомнить, что стартовавший с 26 января откат курса безналичного доллара был прерван «хулиганскими выходками» лишь 08 февраля, успев уронить «американец» на 3,30%.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:06

Re: Валютный рынок в контексте

  ШпакО написав:Кстати, сколько составляет внутренний долг в валютных обязательствах?


Сьогодні:
Україні в 2019 році доведеться виплатити понад 14 мільярдів доларів за державним боргом. Такі дані містяться в макроекономічному звіті Міністерства фінансів України.
"На 2019-2021 роки припадає пік виплат державного боргу. Загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році запланований на рівні 417 млрд грн (14,2 млрд доларів в еквіваленті), у тому числі платежі в іноземній валюті – близько 9 млрд доларів" , - наголошується в документі.
При цьому, як видно з розміщеної в звіті інфографіки, найбільше коштів доведеться витратити на погашення внутрішнього боргу – 150,5 млрд гривень. Погашення зовнішнього боргу стане в 121,8 млрд гривень. https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 21402.html


За підсумками січня 2019 року державний бюджет України зведено з дефіцитом в 12,3 млрд грн проти 7,9 млрд грн профіциту роком раніше. Про це йдеться в презентації "Макроекономічний огляд", яка розміщена на сайті Мінфіну.

Дефіцит був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень. Так, у січні Мінфін розмістив облігацій внутрішньої державної позики на еквівалент 41,7 млрд грн, включаючи ОВДП в іноземній валюті на $ 587,4 млн і на 33,3 млн євро.

Також у Мінфіні нагадали, що заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку в сумі 17,6 млрд грн перенесено на лютий. https://dt.ua/ECONOMICS/deficit-derzhby ... 2729_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:31

  edgar_po написав:хто-небуть підскаже де можливо переглянути обороти міжбанка?


актуальный вопрос к ДС
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:32

Харків.Роза.27.20/27.28
https://kharkov.obmenka.ua
Кицю - міжбанк росте.Трохи піднатужтесь.Залишилось півтори години.Тре дійти хоча б до 27.30.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:33

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,15/27,24
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:34

  KOKS написав:
  edgar_po написав:хто-небуть підскаже де можливо переглянути обороти міжбанка?


актуальный вопрос к ДС


Как всегда, здесь:
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls
Только с задержкой на сутки (сейчас есть только за 12.02)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
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zorka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36

  Realist написав:
  zzzzzz написав:Прошла ротация в ОВГЗ вчера после привлечения/погашения,изменения следующие ( по гривне)
Общий объем +172 млн грн
НБУ - 2117 млн.грн
Банки +1235 млн
Юрики +900 млн
Физики +95 млн
нерезы +53 млн

Шановні ДС, ZZZZZZ, Сибаріат чи можете ви людині без економічної освіти в кількох словах пояснити звідки держава бере кошти для погашення дохідності по ОВДП. Коли потрібно віддавати зовнішні борги, то я розумію. Йдуть та перепозичають (якщо це можливо). Але там відсотки менші. А що відбувається із внутрішнім боргом. Адже при даних ставках в річному вимірі потрібно віддавати + 1/5 до боргу. Який ріст економіки може це компенсувати? Чи можна в такому випадку стверджувати, що одне із рішень - це девальвація?
Думаю не тільки мені це цікаво.
Дякую.

Начнем с того, что с внутренними долгами картина аналогична внешним - перезанимают. Процессы погашения и привлечения идут параллельно.
Проценты выплачиваются из бюджета. Высокая доходность гривневых облигаций частично компенсируется инфляцией. Это нормальное явление, так живет весь мир. Более того, именно высокая закредитованность делает инфляцию жизненно необходимой.
Для гривневых долгов есть и запасной вариант. Когда перекредитование с рынка в нужных объемах станет невозможным или неподъемно дорогим, НБУ может кредитовать правительство за счет эмиссии. Это приведет к росту денежной массы, инфляции, и неизбежным следствием станет девальвация. Но сейчас такая политика не проводится. Более того, статистика по ОВГЗ показывает существенное их сокращение на балансе НБУ. Т.е. на данный момент политика привлечения средств не несет угрозы девальвации. Более того, привлечение гривневых средств от нерезидентов оказывает ревальвирующее воздействие.
Монетарная политика НБУ все еще остается очень (на мой взгляд, излишне) жесткой. В латании бюджетных дыр он замечен давно не был.
Сибарит
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