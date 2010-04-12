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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:45
tea чай, не кохайте мені мозок, будь-ласка
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:46
Гагарін - красавело.
Поставив 27.18/27.29.
З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт.
Буде бажання піти на матч - пиши в приватні.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:13
И что характерно, МБ поднялся на 12-15 копеек а "регулятор" -так сказать , не выходит с интервенциями. Знает что-то
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:17
Дает нужным людям заработать на загончике А так, традиционный рост середины месяца не должен ни у кого вызывать удивления.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:20
Хорошо бы хоть по 27.4 слить, ещё чуток зелени осталось.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:28
Дякую. Ваша відповідь чудово пояснює те що відбувається зараз та в короткостроковій перспективі (2-3 міс).
Чи можете ви дати відповідь на моє питання, але вже в більш довгостроковій перспективі? Як ви це бачите. Адже при такій дорогій гривні економіка не має "кисню" для розвитку, а % по боргу накопичуються. Рано чи пізно ми це повинні відчути. Чи просто потрібно моніторити позицію НБУ по ОВДП і все.
Хочеться вміти аналізувати маркери які в середньостроковій перспективі (6-9 міс) дозволять зрозуміти тренд. Те що глобально він завжди на південь, я вже засвоїв. Хочеться навчитись розуміти його в діапазоні 6-9-12 місяців.
Франківськ 27,10/27,25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:33
1-2
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:38
Молодец, а я как-то уверовал к концу месяца 25 пролетел, бывает.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:44
Re: Валютный рынок в контексте
Увы, я сам этого не умею.
Давайте будем реалистами
Мы рассмотрели только один курсообразующий фактор из огромного множества. Проанализировать их все не в состоянии никто. Более того, многие из них заранее не известны, а многими в обычных условиях мы пренебрегаем. О сложности задачи можно судить даже по тому, насколько далеки прогнозные курсы правительства от реальных. А там работают команды профессионалов, которые знают много больше нашего и много считают.
За монетарной политикой, безусловно, следить стоит. В среднесрочной перспективе я очень надеюсь на некоторое ее смягчение, что даст больше возможностей для роста экономики.
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