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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 618619620621>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:45

tea чай, не кохайте мені мозок, будь-ласка
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:46

Гагарін - красавело.
Поставив 27.18/27.29.
http://kurs.kharkov.com
З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт. :mrgreen:
Буде бажання піти на матч - пиши в приватні. :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:02

Зп повы 27,13-27,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:13

И что характерно, МБ поднялся на 12-15 копеек а "регулятор" -так сказать :-D, не выходит с интервенциями. Знает что-то :-)
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:17

  сірий написав:И что характерно, МБ поднялся на 12-15 копеек а "регулятор" -так сказать :-D, не выходит с интервенциями. Знает что-то :-)

Дает нужным людям заработать на загончике :) А так, традиционный рост середины месяца не должен ни у кого вызывать удивления.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:20

  Alex2006 написав:
  сірий написав:И что характерно, МБ поднялся на 12-15 копеек а "регулятор" -так сказать :-D, не выходит с интервенциями. Знает что-то :-)

Дает нужным людям заработать на загончике :) А так, традиционный рост середины месяца не должен ни у кого вызывать удивления.

Хорошо бы хоть по 27.4 слить, ещё чуток зелени осталось.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:28

  Сибарит написав:[
Монетарная политика НБУ все еще остается очень (на мой взгляд, излишне) жесткой. В латании бюджетных дыр он замечен давно не был.

Дякую. Ваша відповідь чудово пояснює те що відбувається зараз та в короткостроковій перспективі (2-3 міс).
Чи можете ви дати відповідь на моє питання, але вже в більш довгостроковій перспективі? Як ви це бачите. Адже при такій дорогій гривні економіка не має "кисню" для розвитку, а % по боргу накопичуються. Рано чи пізно ми це повинні відчути. Чи просто потрібно моніторити позицію НБУ по ОВДП і все.
Хочеться вміти аналізувати маркери які в середньостроковій перспективі (6-9 міс) дозволять зрозуміти тренд. Те що глобально він завжди на південь, я вже засвоїв. Хочеться навчитись розуміти його в діапазоні 6-9-12 місяців.
Франківськ 27,10/27,25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:33

  tea написав:Гагарін - красавело.
Поставив 27.18/27.29.
http://kurs.kharkov.com
З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт. :mrgreen:
Буде бажання піти на матч - пиши в приватні. :wink:


1-2
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:38

  Oleg_Sa написав:
  Alex2006 написав:
  сірий написав:И что характерно, МБ поднялся на 12-15 копеек а "регулятор" -так сказать :-D, не выходит с интервенциями. Знает что-то :-)

Дает нужным людям заработать на загончике :) А так, традиционный рост середины месяца не должен ни у кого вызывать удивления.

Хорошо бы хоть по 27.4 слить, ещё чуток зелени осталось.

Молодец, а я как-то уверовал к концу месяца 25 пролетел, бывает.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Realist написав:Хочеться вміти аналізувати маркери які в середньостроковій перспективі

Увы, я сам этого не умею.
Давайте будем реалистами :)
Мы рассмотрели только один курсообразующий фактор из огромного множества. Проанализировать их все не в состоянии никто. Более того, многие из них заранее не известны, а многими в обычных условиях мы пренебрегаем. О сложности задачи можно судить даже по тому, насколько далеки прогнозные курсы правительства от реальных. А там работают команды профессионалов, которые знают много больше нашего и много считают.
За монетарной политикой, безусловно, следить стоит. В среднесрочной перспективе я очень надеюсь на некоторое ее смягчение, что даст больше возможностей для роста экономики.
Сибарит
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