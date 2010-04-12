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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:47
18/23
80/88
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:59
zorka написав:tea
чай, не кохайте мені мозок, будь-ласка
Мы ему навешаем...за всё и за это
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:05
zorka написав:
18/23
80/88
Угу, значит несут хорошо, а берут -не очень.
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сірий
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06
Сибарит написав: Realist написав:
Хочеться вміти аналізувати маркери які в середньостроковій перспективі
Увы, я сам этого не умею.
Давайте будем реалистами
Мы рассмотрели только один курсообразующий фактор из огромного множества. Проанализировать их все не в состоянии никто. Более того, многие из них заранее не известны, а многими в обычных условиях мы пренебрегаем. О сложности задачи можно судить даже по тому, насколько далеки прогнозные курсы правительства от реальных. А там работают команды профессионалов, которые знают много больше нашего и много считают.
За монетарной политикой, безусловно, следить стоит. В среднесрочной перспективе я очень надеюсь на некоторое ее смягчение, что даст больше возможностей для роста экономики.
Вот здесь хорошо сказано.а прошлый многоплюсовый ваш ответ лично меня бы не удовлетворил.Мне абсолютно осталось непонятно откуда берутся огромные проценты для оплаты доходности овгз.Из инфляции, но каким механизмом, извините.В том ответе больше литературности, чем реальности.И что значит ревальвирующее действие от покупки нерезидентами.Мы же . вы же . должны понимать, что это только первый ход.А последующие ходы, которые будут в обратной последовательности вы опустили
А ведь нужно бы всё вместе оценивать.Я конечно отдаю должное вашим знаниям, как и большинство, но далеко не всегда согласен с выводами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13
Сибарит написав:
Более того, статистика по ОВГЗ показывает существенное их сокращение на балансе НБУ. Т.е. на данный момент политика привлечения средств не несет угрозы девальвации. Более того, привлечение гривневых средств от нерезидентов оказывает ревальвирующее воздействие.
С небольшим уточнением:
1) это имеет все признаки финансовой пирамиды, которая рухнет, как только "что-то пойдет не так", и придется девальвировать гривну;
2) это уже было в России. И все видели, чем это закончилось.
Ничего нового не придумано, все "хорошо забытое старое".
А так - да, до выборов дает возможность изобразить стабильность.
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Искатель
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