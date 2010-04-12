Додано: Чет 14 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 8,53 коп., на торгах четверга понизился на 6,72 коп., оказавшись на уровне 27,1600 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 4,56 коп., составил 27,1360 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,110/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.07 на цифре 27,08/27,13 UAH/USD.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 11.07 Киева. В указанный час маржа котировок «американца» стала еще уже (27,09/27,11 UAH/USD), и словно ожидая этого «сигнала» на рынок вышли агрессивно настроенные покупатели СКВ.

Собственно, с 08 февраля эти «визиты» «валютных хулиганов», пытавшихся «качнуть» отечественный валютный рынок, стали регулярными. Спрос со стороны этих «злоумышленников» был низколиквидным, однако присутствовавшие на рынке экспортеры с этого момента стали более «жестче» «придерживать» валюту, обеспечивая ее динамичное подорожание отсутствием продаж.



К 11.32 «американец» на межбанке вырос до 27,13/27,17, а подключившиеся к спекулянтам со своим спросом нерезиденты подняли цену СКВ около 11.55 Киева до 27,16/27,19 UAH/USD.



Восходящий тренд пары доллар-гривня сохранился до 12.20, подняв курс до 27,19/27,22 UAH/USD, и на этой отметке в игру вступили экспортеры, начав продажи. Это понизило цену СКВ до 27,18/27,20 UAH/USD по состоянию на 12.55 Киева.



После 13.50 продажи доллара прекратились, оставив межбанк на «попечении» спекулянтов, которые не оставили свои попытки раскачать рынок, сопровождаемые ростом цен «американца». Вначале до 27,20/27,24, а спустя час, на 15.00 Киева отметке 27,220/27,265 UAH/USD, сопровождаясь нулевой, по сути, ликвидностью на фоне уже опустевшего рынка.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,220/27,265 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 февраля.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1600 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,91% с 27,6883 UAH/USD до 27,1600 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 14 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в четверг попытки спекулянтов раскачать рынок стали более агрессивными, подтверждая гипотезу о намерении определенных политических си дестабилизировать ситуацию на валютном межбанке, вызвав аналогичную нестабильность на рынке наличных. Это подтверждается сохранением игры на повышение после уходы с рынка продавцов СКВ.



Во-вторых, в определенные моменты сессии валютного межбанка интересы экспортеров, получивших к этому дню недели объемную внешнеторговую выручку, и валютных спекулянтов совпадали: субъектам внешнеторговой деятельности хотелось продать 50% экспортной валюты подороже.



В-третьих, получившие из офшоров СКВ команды претендентов на президентский пост также стремились выручить за эту валюту большие объемы гривни.



В-четвертых, не исключено, что безналичная пара доллар-гривня, пребывавшая в «медвежьем» тренде с 26 января по 08 февраля и потерявшая по средневзвешенному курсу 3,30%, пыталась «восстановить справедливую цену» доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несмотря на заметный рост притока внешнеторговой выручки, экспортеры правдами и неправдами старались ее «придержать» в расчете на сохранение «бычьего» тренда пары доллар-гривня.



Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, к четвергу продолжалось сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн., немного ограничивая покупки СКВ.









Дата: 14 февраля 2019 г. 16.46



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,117-18/27,23-25 UAH/USD (с утра 27,10-13/27,17-18 UAH/USD, к полудню 27,15/27,20UAH/USD)

€ 30,75/30,90-95 UAH/EUR (с утра 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До 11.30 в столице на местном рынке наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, которая в указанный час по приходу на межбанковский валютный рынок «хулиганов», сменилась более активными покупками клиентов, вызвавшими рост цен и перекосив рынок.



Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.



После обеда на киевском наличном рынке установился восходящий тренд, «подпитываемый» подорожанием безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, киевские дилеры были вынуждены поднимать действующие цены для выравнивания рынка.



По итогам четверга равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось восстановить, но это не спасло итоговую ликвидность от потерь – обороты, заслужив от дилеров столицы «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.





Дата: 14 февраля 2019 г. 16.18



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,15/27,25 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,12/27,20 UAH/USD)

€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню – 30,65/31,85 UAH/EUR)

RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,403/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,402/0,409 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

доминирования оптового клиентского «приноса».



До 11.30 это настроение не менялось, не требуя ценовых ревизий. А в 11.30 на межбанке появились «валютные хулиганы»…



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый принос сменился оптовым же клиентским спросом на фоне выросших цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,409 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья торговая активность сошла на нет. Со слов местных дилеров, «клиенты ушли отмечать день Св. Валентина».



По итогам дня на рынке Запорожья относительное равновесие с незначительным преобладанием спроса и «тройка» за обороты – ликвидность из-за послеобеденного упадка торговой активности и внутридневного «бычьего» тренда стала ниже, чем накануне.



Дата: 14 февраля 2019 г. на 16.02



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,22/27,28 UAH/USD (с утра - 27,15/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,18/27,25 UAH/USD)

€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,88 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,410 UAH/RUB)



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