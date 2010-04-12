Додано: Чет 14 лют, 2019 16:49

Realist написав: Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні

Ну вы что маленький?Чего пристали к человеку?Всё что выше 7% годовых в мире считается писец,ахтунг,невозвратные даже теоретически долги и дорога к дефолту,надо ещё толковать что-то?Вы лучше интересуйтесь ценой на сталь и урожаем,это будет круче любых ставок.ОВГЗ не приросли в объёме за 2018-й год,причём доля НБУ снижалась и снижается дальше,знаете что это означает,что если бы не было ОВГЗ,то минималку можно было сделать 6000 например,но пирамида долгов сейчас как спящий зверь,она не критично большая,но и не маленькая при сегодняшнем уровне ВВП.Но если по каким-то причинам упадёт урожайность,цены на сталь и объёмы экспорта,то этот долг моментально станет катастрофическим,плотиной,которая ломала всё и вся на своём пути как в 144-15-хх годах.А почему субсидиантов было в конце 17-го 6.9 мио семей,а в конце 18-го 3.9,знаете почему? Нет не доходы рванули у домохозяйств,государство расписалось в собственной невозможности платить за неимущих,взяли и переполовинили субсидии,в ответ получили результат-только 58% платёжек за декабрь оплачены,а в январе ещё и тепло на 23% покращилось.Так что сейчас ситуация тяжёлая,но бывало ещё хуже,думаю пройдут выборы,особенно осенью придётся что-то решать,либо лишать всех субсидий с одновременным поднятием ещё 2 раза на газ,либо поднять хвост на роттердам всем минус.Так что не докалупывайтесь до человека,хотите попытаться заработать,то вам дорога в грндепо или ОВГЗ,хотите спокойного сна,дорога в валюту,вот и весь сказ,лучше точно не будет,экономика замедляется и вот вот покажет нулевой рост,всё плохое мы прошли по версии гаранта,а я думаю всё хорошее осталось где-то позади,впереди только Ж*па,а её глубина зависит от урожая и мировых цен на сталь и руду.п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))