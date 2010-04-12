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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:22
завтра поставим
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:25
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:27
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:31
Саме це мене якраз і турбує. Проте не дозволив собі запитати настільки прямолінійно, тому і зайшов із далеку.
Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:38
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:49
Ну вы что маленький?
Чего пристали к человеку?
Всё что выше 7% годовых в мире считается писец,ахтунг,невозвратные даже теоретически долги и дорога к дефолту,надо ещё толковать что-то?
Вы лучше интересуйтесь ценой на сталь и урожаем,это будет круче любых ставок.
ОВГЗ не приросли в объёме за 2018-й год,причём доля НБУ снижалась и снижается дальше,знаете что это означает,что если бы не было ОВГЗ,то минималку можно было сделать 6000 например,но пирамида долгов сейчас как спящий зверь,она не критично большая,но и не маленькая при сегодняшнем уровне ВВП.
Но если по каким-то причинам упадёт урожайность,цены на сталь и объёмы экспорта,то этот долг моментально станет катастрофическим,плотиной,которая ломала всё и вся на своём пути как в 144-15-хх годах.
А почему субсидиантов было в конце 17-го 6.9 мио семей,а в конце 18-го 3.9,знаете почему? Нет не доходы рванули у домохозяйств,государство расписалось в собственной невозможности платить за неимущих,взяли и переполовинили субсидии,в ответ получили результат-только 58% платёжек за декабрь оплачены,а в январе ещё и тепло на 23% покращилось.
Так что сейчас ситуация тяжёлая,но бывало ещё хуже,думаю пройдут выборы,особенно осенью придётся что-то решать,либо лишать всех субсидий с одновременным поднятием ещё 2 раза на газ,либо поднять хвост на роттердам всем минус.
Так что не докалупывайтесь до человека,хотите попытаться заработать,то вам дорога в грндепо или ОВГЗ,хотите спокойного сна,дорога в валюту,вот и весь сказ,лучше точно не будет,экономика замедляется и вот вот покажет нулевой рост,всё плохое мы прошли по версии гаранта,а я думаю всё хорошее осталось где-то позади,впереди только Ж*па,а её глубина зависит от урожая и мировых цен на сталь и руду.
п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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