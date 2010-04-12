Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:09
Тем временем, рубль уже 67...
ШпакО
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:22
tea написав: kharkov_val написав: tea написав:
Гагарін - красавело.
Поставив 27.18/27.29.
http://kurs.kharkov.com
З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт.
Буде бажання піти на матч - пиши в приватні.
а можно билет сдать а наликом забрать?
А можна було поставити курс 27.40?
завтра поставим
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:25
ШпакО написав:
Тем временем, рубль уже 67...
Вчора заблокували одного клона,сьогодні другого.
Цікаво - чи то клонується той,про кого я думаю?
tea
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:27
kharkov_val написав:
завтра поставим
Підсумки етапу проводились сьогодні о 15.00.
tea
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:31
Искатель написав:
С небольшим уточнением:
1) это имеет все признаки финансовой пирамиды, которая рухнет, как только "что-то пойдет не так", и придется девальвировать гривну;
А так - да, до выборов дает возможность изобразить стабильность.
Саме це мене якраз і турбує. Проте не дозволив собі запитати настільки прямолінійно, тому і зайшов із далеку.
Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:38
ШпакО написав:
Тем временем, рубль уже 67...
66,91
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
Повідомлень: 810
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