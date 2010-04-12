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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 620621622623

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07

  somilitark написав:п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))


Как только станет сложно, могут и Т+3 вернуть (было такое), и обязательную продажу на 75% :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:08

  Alex2006 написав:...Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".

мне кажется, дело не в запугивании.
это не неразрывный депо.
здесь требуется постоянный мониторинг дабы избежать рисков девала.
вы это понимаете прекрасно :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:08

  somilitark написав:
  Realist написав:Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні

Ну вы что маленький?
Чего пристали к человеку?
Всё что выше 7% годовых в мире считается писец,ахтунг,невозвратные даже теоретически долги и дорога к дефолту,надо ещё толковать что-то?
Вы лучше интересуйтесь ценой на сталь и урожаем,это будет круче любых ставок.
ОВГЗ не приросли в объёме за 2018-й год,причём доля НБУ снижалась и снижается дальше,знаете что это означает,что если бы не было ОВГЗ,то минималку можно было сделать 6000 например,но пирамида долгов сейчас как спящий зверь,она не критично большая,но и не маленькая при сегодняшнем уровне ВВП.
Но если по каким-то причинам упадёт урожайность,цены на сталь и объёмы экспорта,то этот долг моментально станет катастрофическим,плотиной,которая ломала всё и вся на своём пути как в 14-15-хх годах.
А почему субсидиантов было в конце 17-го 6.9 мио семей,а в конце 18-го 3.9,знаете почему? Нет не доходы рванули у домохозяйств,государство расписалось в собственной невозможности платить за неимущих,взяли и переполовинили субсидии,в ответ получили результат-только 58% платёжек за декабрь оплачены,а в январе ещё и тепло на 23% покращилось.
Так что сейчас ситуация тяжёлая,но бывало ещё хуже,думаю пройдут выборы,особенно осенью придётся что-то решать,либо лишать всех субсидий с одновременным поднятием ещё 2 раза на газ,либо поднять хвост на роттердам всем минус.
Так что не докалупывайтесь до человека,хотите попытаться заработать,то вам дорога в грндепо или ОВГЗ,хотите спокойного сна,дорога в валюту,вот и весь сказ,лучше точно не будет,экономика замедляется и вот вот покажет нулевой рост,всё плохое мы прошли по версии гаранта,а я думаю всё хорошее осталось где-то позади,впереди только Ж*па,а её глубина зависит от урожая и мировых цен на сталь и руду. 8)

п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))


Добавлю, что за "пирамидность" гривневых ОВГЗ горячо переживать не стоит - при необходимости ее допечатают сколько будет нужно. Вообще суверенные дефолты в нац. валюте - экзотическая редкость (по памяти всплывает разве что РФ 98).

Риск таких бумаг в том, что вследствие инфляции/девальвации они могут дать отрицательную доходность. Но дефолт - крайне сомнительно. В горизонте 3-5 лет гривневые ОВГЗ имеют высокие шансы дать большую доходность, чем валютные. Если речь о коротком сроке - предпочтительнее валюта, причем наличная
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:12

  Alex2006 написав:Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".
Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного :)

Та я без паніки. Чому коли ти просто запитуєш - то відразу кричать зрада?
Тут вже обговорювали ОВДП для фізиків, а недавно на одному із інтернет ресурсів була хороша стаття по цій темі. Дохідність по ОВДП починає переважати дохідність по депозитах із суми приблизно в 250-300 тис грн. Не думаю, що коли Приват знизить вхідний поріг, щось суттєво зміниться по їх розміру.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:19

  Искатель написав:
  somilitark написав:п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))


Как только станет сложно, могут и Т+3 вернуть (было такое), и обязательную продажу на 75% :)

У батька было Т+30,так что есть где развернуться 8)
правда пока действовало такое правило,то при оф.курсе 3000 зайчик гулял примерно на уровне 6000,как только убрали и сделали рынок,зайчик залетел за 10 :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:48

  prodigy написав:
  tea написав:Гагарін - красавело.
Поставив 27.18/27.29.
http://kurs.kharkov.com
З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт. :mrgreen:
Буде бажання піти на матч - пиши в приватні. :wink:


1-2

1:0
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56

  kharkov_val написав:
  tea написав:Гагарін - красавело.
Поставив 27.18/27.29.
http://kurs.kharkov.com
З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт. :mrgreen:
Буде бажання піти на матч - пиши в приватні. :wink:

а можно билет сдать а наликом забрать? :mrgreen:

Там де він традиційно сидить, а вірніше бігає як ошпарений по сектору, білети коштують сущі копійки, бо там взагалі нічого не видно... Хоча, як я бачив, то він цим особливо не переймається і на поле взагалі не звертає уваги! Чомусь думаю, що й фамілій гравців не знає... Тусується... ну не дома ж сидіти одиноким бобилем, в комуналці... Та й в електричці може хто шо подасть... До речі, у вас не просив на пропітаніє?!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:06

  zРадио написав:Добавлю, что за "пирамидность" гривневых ОВГЗ горячо переживать не стоит - при необходимости ее допечатают сколько будет нужно. Вообще суверенные дефолты в нац. валюте - экзотическая редкость (по памяти всплывает разве что РФ 98).

Риск таких бумаг в том, что вследствие инфляции/девальвации они могут дать отрицательную доходность. Но дефолт - крайне сомнительно. В горизонте 3-5 лет гривневые ОВГЗ имеют высокие шансы дать большую доходность, чем валютные. Если речь о коротком сроке - предпочтительнее валюта, причем наличная


Все верно сказано. Но есть еще и другие риски:
1. России потребовалось около 20 лет и мощнейшая работа, чтобы вернуть доверие и интерес к их ОФЗ, и чтобы иностранные инвесторы хотели их приобрести. И то... в прошлом году, когда рубль пошатнулся, народ повалил из них (ну, санкции тоже повлияли).
Как только у нас произойдет что-то подобное...второго шанса у нас просто может не быть.
2. Да, облигации в гривне. Но ведь не просто так размещали т.н. "валютные ОВГЗ"? Их цель - именно в привлечении валюты.
Да. гривну напечатают, сколько надо, вопросов нет. Вот только никто не станет больше продавать валюту, чтобы их купить. Вот в чем проблемка-то.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12

  Alex2006 написав:Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".
Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного :)


Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.
С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую.
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