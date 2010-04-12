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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 620621622623 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.2 5 224 1. меньше 27 22% 49 2. 27 - 28.50 49% 109 3. 28.50 - 30 19% 42 4. 30-35 5% 12 5. больше 35 5% 12 Всього голосів : 224 Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07 somilitark написав: п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо))) п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))



Как только станет сложно, могут и Т+3 вернуть (было такое), и обязательную продажу на 75% Как только станет сложно, могут и Т+3 вернуть (было такое), и обязательную продажу на 75% Искатель Повідомлень: 2242 З нами з: 22.02.16 Подякував: 319 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 17:08 Alex2006 написав: ...Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам". ...Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".

мне кажется, дело не в запугивании.

это не неразрывный депо.

здесь требуется постоянный мониторинг дабы избежать рисков девала.

вы это понимаете прекрасно мне кажется, дело не в запугивании.это не неразрывный депо.здесь требуется постоянный мониторинг дабы избежать рисков девала.вы это понимаете прекрасно Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13629 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1838 раз. Подякували: 3880 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 17:08 somilitark написав: Realist написав: Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні Так є піраміда при даній дохідності ОВДП чи все в межах нормального функціонування ринку? Можна просто Так-Ні

Ну вы что маленький?

Чего пристали к человеку?

Всё что выше 7% годовых в мире считается писец,ахтунг,невозвратные даже теоретически долги и дорога к дефолту,надо ещё толковать что-то?

Вы лучше интересуйтесь ценой на сталь и урожаем,это будет круче любых ставок.

ОВГЗ не приросли в объёме за 2018-й год,причём доля НБУ снижалась и снижается дальше,знаете что это означает,что если бы не было ОВГЗ,то минималку можно было сделать 6000 например,но пирамида долгов сейчас как спящий зверь,она не критично большая,но и не маленькая при сегодняшнем уровне ВВП.

Но если по каким-то причинам упадёт урожайность,цены на сталь и объёмы экспорта,то этот долг моментально станет катастрофическим,плотиной,которая ломала всё и вся на своём пути как в 14-15-хх годах.

А почему субсидиантов было в конце 17-го 6.9 мио семей,а в конце 18-го 3.9,знаете почему? Нет не доходы рванули у домохозяйств,государство расписалось в собственной невозможности платить за неимущих,взяли и переполовинили субсидии,в ответ получили результат-только 58% платёжек за декабрь оплачены,а в январе ещё и тепло на 23% покращилось.

Так что сейчас ситуация тяжёлая,но бывало ещё хуже,думаю пройдут выборы,особенно осенью придётся что-то решать,либо лишать всех субсидий с одновременным поднятием ещё 2 раза на газ,либо поднять хвост на роттердам всем минус.

Так что не докалупывайтесь до человека,хотите попытаться заработать,то вам дорога в грндепо или ОВГЗ,хотите спокойного сна,дорога в валюту,вот и весь сказ,лучше точно не будет,экономика замедляется и вот вот покажет нулевой рост,всё плохое мы прошли по версии гаранта,а я думаю всё хорошее осталось где-то позади,впереди только Ж*па,а её глубина зависит от урожая и мировых цен на сталь и руду.



п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо))) Ну вы что маленький?Чего пристали к человеку?Всё что выше 7% годовых в мире считается писец,ахтунг,невозвратные даже теоретически долги и дорога к дефолту,надо ещё толковать что-то?Вы лучше интересуйтесь ценой на сталь и урожаем,это будет круче любых ставок.ОВГЗ не приросли в объёме за 2018-й год,причём доля НБУ снижалась и снижается дальше,знаете что это означает,что если бы не было ОВГЗ,то минималку можно было сделать 6000 например,но пирамида долгов сейчас как спящий зверь,она не критично большая,но и не маленькая при сегодняшнем уровне ВВП.Но если по каким-то причинам упадёт урожайность,цены на сталь и объёмы экспорта,то этот долг моментально станет катастрофическим,плотиной,которая ломала всё и вся на своём пути как в 14-15-хх годах.А почему субсидиантов было в конце 17-го 6.9 мио семей,а в конце 18-го 3.9,знаете почему? Нет не доходы рванули у домохозяйств,государство расписалось в собственной невозможности платить за неимущих,взяли и переполовинили субсидии,в ответ получили результат-только 58% платёжек за декабрь оплачены,а в январе ещё и тепло на 23% покращилось.Так что сейчас ситуация тяжёлая,но бывало ещё хуже,думаю пройдут выборы,особенно осенью придётся что-то решать,либо лишать всех субсидий с одновременным поднятием ещё 2 раза на газ,либо поднять хвост на роттердам всем минус.Так что не докалупывайтесь до человека,хотите попытаться заработать,то вам дорога в грндепо или ОВГЗ,хотите спокойного сна,дорога в валюту,вот и весь сказ,лучше точно не будет,экономика замедляется и вот вот покажет нулевой рост,всё плохое мы прошли по версии гаранта,а я думаю всё хорошее осталось где-то позади,впереди только Ж*па,а её глубина зависит от урожая и мировых цен на сталь и руду.п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))



Добавлю, что за "пирамидность" гривневых ОВГЗ горячо переживать не стоит - при необходимости ее допечатают сколько будет нужно. Вообще суверенные дефолты в нац. валюте - экзотическая редкость (по памяти всплывает разве что РФ 98).



Риск таких бумаг в том, что вследствие инфляции/девальвации они могут дать отрицательную доходность. Но дефолт - крайне сомнительно. В горизонте 3-5 лет гривневые ОВГЗ имеют высокие шансы дать большую доходность, чем валютные. Если речь о коротком сроке - предпочтительнее валюта, причем наличная Добавлю, что за "пирамидность" гривневых ОВГЗ горячо переживать не стоит - при необходимости ее допечатают сколько будет нужно. Вообще суверенные дефолты в нац. валюте - экзотическая редкость (по памяти всплывает разве что РФ 98).Риск таких бумаг в том, что вследствие инфляции/девальвации они могут дать отрицательную доходность. Но дефолт - крайне сомнительно. В горизонте 3-5 лет гривневые ОВГЗ имеют высокие шансы дать большую доходность, чем валютные. Если речь о коротком сроке - предпочтительнее валюта, причем наличная zРадио

Повідомлень: 1173 З нами з: 02.05.18 Подякував: 171 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 2 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 17:12 Alex2006 написав: Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".

Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного

Та я без паніки. Чому коли ти просто запитуєш - то відразу кричать зрада?

Тут вже обговорювали ОВДП для фізиків, а недавно на одному із інтернет ресурсів була хороша стаття по цій темі. Дохідність по ОВДП починає переважати дохідність по депозитах із суми приблизно в 250-300 тис грн. Не думаю, що коли Приват знизить вхідний поріг, щось суттєво зміниться по їх розміру. Та я без паніки. Чому коли ти просто запитуєш - то відразу кричать зрада?Тут вже обговорювали ОВДП для фізиків, а недавно на одному із інтернет ресурсів була хороша стаття по цій темі. Дохідність по ОВДП починає переважати дохідність по депозитах із суми приблизно в 250-300 тис грн. Не думаю, що коли Приват знизить вхідний поріг, щось суттєво зміниться по їх розміру. Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас! Realist Повідомлень: 492 З нами з: 23.01.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 17:19 Искатель написав: somilitark написав: п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо))) п.с. по курсу,а может вернуть Т+1,а то каждый день курс стал расти,это плохо)))



Как только станет сложно, могут и Т+3 вернуть (было такое), и обязательную продажу на 75% Как только станет сложно, могут и Т+3 вернуть (было такое), и обязательную продажу на 75%

У батька было Т+30,так что есть где развернуться

правда пока действовало такое правило,то при оф.курсе 3000 зайчик гулял примерно на уровне 6000,как только убрали и сделали рынок,зайчик залетел за 10 У батька было Т+30,так что есть где развернутьсяправда пока действовало такое правило,то при оф.курсе 3000 зайчик гулял примерно на уровне 6000,как только убрали и сделали рынок,зайчик залетел за 10 Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 10300 З нами з: 30.12.09 Подякував: 270 раз. Подякували: 1919 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 17:48 prodigy написав: tea написав: Гагарін - красавело.

Поставив 27.18/27.29.

http://kurs.kharkov.com

З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт.

Буде бажання піти на матч - пиши в приватні. Гагарін - красавело.Поставив 27.18/27.29.З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт.Буде бажання піти на матч - пиши в приватні.



1-2 1-2

1:0 1:0 Qwerty Повідомлень: 1924 З нами з: 25.02.15 Подякував: 269 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56 kharkov_val написав: tea написав: Гагарін - красавело.

Поставив 27.18/27.29.

http://kurs.kharkov.com

З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт.

Буде бажання піти на матч - пиши в приватні. Гагарін - красавело.Поставив 27.18/27.29.З мене - квиток на сьогоднішій матч Шахтар - Айнтрахт.Буде бажання піти на матч - пиши в приватні.

а можно билет сдать а наликом забрать? а можно билет сдать а наликом забрать?

Там де він традиційно сидить, а вірніше бігає як ошпарений по сектору, білети коштують сущі копійки, бо там взагалі нічого не видно... Хоча, як я бачив, то він цим особливо не переймається і на поле взагалі не звертає уваги! Чомусь думаю, що й фамілій гравців не знає... Тусується... ну не дома ж сидіти одиноким бобилем, в комуналці... Та й в електричці може хто шо подасть... До речі, у вас не просив на пропітаніє?! Там де він традиційно сидить, а вірніше бігає як ошпарений по сектору, білети коштують сущі копійки, бо там взагалі нічого не видно... Хоча, як я бачив, то він цим особливо не переймається і на поле взагалі не звертає уваги! Чомусь думаю, що й фамілій гравців не знає... Тусується... ну не дома ж сидіти одиноким бобилем, в комуналці... Та й в електричці може хто шо подасть... До речі, у вас не просив на пропітаніє?! Qwerty Повідомлень: 1924 З нами з: 25.02.15 Подякував: 269 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 18:06 zРадио написав: Добавлю, что за "пирамидность" гривневых ОВГЗ горячо переживать не стоит - при необходимости ее допечатают сколько будет нужно. Вообще суверенные дефолты в нац. валюте - экзотическая редкость (по памяти всплывает разве что РФ 98).



Риск таких бумаг в том, что вследствие инфляции/девальвации они могут дать отрицательную доходность. Но дефолт - крайне сомнительно. В горизонте 3-5 лет гривневые ОВГЗ имеют высокие шансы дать большую доходность, чем валютные. Если речь о коротком сроке - предпочтительнее валюта, причем наличная Добавлю, что за "пирамидность" гривневых ОВГЗ горячо переживать не стоит - при необходимости ее допечатают сколько будет нужно. Вообще суверенные дефолты в нац. валюте - экзотическая редкость (по памяти всплывает разве что РФ 98).Риск таких бумаг в том, что вследствие инфляции/девальвации они могут дать отрицательную доходность. Но дефолт - крайне сомнительно. В горизонте 3-5 лет гривневые ОВГЗ имеют высокие шансы дать большую доходность, чем валютные. Если речь о коротком сроке - предпочтительнее валюта, причем наличная



Все верно сказано. Но есть еще и другие риски:

1. России потребовалось около 20 лет и мощнейшая работа, чтобы вернуть доверие и интерес к их ОФЗ, и чтобы иностранные инвесторы хотели их приобрести. И то... в прошлом году, когда рубль пошатнулся, народ повалил из них (ну, санкции тоже повлияли).

Как только у нас произойдет что-то подобное...второго шанса у нас просто может не быть.

2. Да, облигации в гривне. Но ведь не просто так размещали т.н. "валютные ОВГЗ"? Их цель - именно в привлечении валюты.

Да. гривну напечатают, сколько надо, вопросов нет. Вот только никто не станет больше продавать валюту, чтобы их купить. Вот в чем проблемка-то. Все верно сказано. Но есть еще и другие риски:1. России потребовалось около 20 лет и мощнейшая работа, чтобы вернуть доверие и интерес к их ОФЗ, и чтобы иностранные инвесторы хотели их приобрести. И то... в прошлом году, когда рубль пошатнулся, народ повалил из них (ну, санкции тоже повлияли).Как только у нас произойдет что-то подобное...второго шанса у нас просто может не быть.2. Да, облигации в гривне. Но ведь не просто так размещали т.н. "валютные ОВГЗ"? Их цель - именно в привлечении валюты.Да. гривну напечатают, сколько надо, вопросов нет. Вот только никто не станет больше продавать валюту, чтобы их купить. Вот в чем проблемка-то. Искатель Повідомлень: 2242 З нами з: 22.02.16 Подякував: 319 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12 Alex2006 написав: Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".

Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного



Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.

С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую. Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую. Искатель Повідомлень: 2242 З нами з: 22.02.16 Подякував: 319 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 620621622623 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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