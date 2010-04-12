RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 621622623624

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:47

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".
Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного :)


Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.
С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую.


Alex2006- жирный тролль со стажем
ОВГЗ он купит :mrgreen:
Павлины, говоришь (с)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4984
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2101 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:47

Количество оформленных по льготным ставкам авто с иностранной регистрацией (евроблях) в Украине резко увеличилось. По состоянию на 31 января из было 80,1 тыс., а уже 13 февраля - 161 тыс. транспортных средств.

Их собственники уплатили в бюджет 10,1 млрд грн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в четверг, 14 февраля.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31073
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3064 раз.
Подякували: 5295 раз.
 
Профіль
13
2
1
  #<1 ... 621622623624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 1 гість

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6554 1404424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 18:47
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1426, 1427, 1428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14275 1662115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лют, 2019 20:15
moniks
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (548)
14.02.2019 19:56
Альфа-Банк (67726)
14.02.2019 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.