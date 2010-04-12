Искатель написав:Alex2006 написав:Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".
Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного
Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.
С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую.
Alex2006- жирный тролль со стажем
ОВГЗ он купит
Павлины, говоришь (с)