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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 621622623624 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.2 5 224 1. меньше 27 22% 49 2. 27 - 28.50 49% 109 3. 28.50 - 30 19% 42 4. 30-35 5% 12 5. больше 35 5% 12 Всього голосів : 224 Додано: Чет 14 лют, 2019 18:47 Искатель написав: Alex2006 написав: Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".

Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного Та нет никакой пирамиды, кого вы слушаете. Это обычный рыночный инструмент. В кризисное время ставки были и по-выше, и что? При восстановлении экономики это прекратиться, а заработок сейчас все равно оседает в основном у приближенных к власти, то же самое что и обычный распил казны, просто схема другая. Кто хочет - тот участвует в "пирамиде", кто не хочет - не участвуйте, но зачем запугивать людей всякими сказками типа "пружина вот-вот лопнет!!!" - неизвестно) Разве что по принципу "сам не гам - и другому не дам".Сам жду когда в Привате сделают нормальную розничную покупку ОВГЗ, купил бы немного



Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.

С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую. Мой юный друг... История развивается по спирали. В 1998-м далеком году, когда подавляющее большинство форумчан еще ходили в школу (а некоторые в детский сад), я в первый и последний раз вложился (правильней написать, "влоШился") в ОВГЗ для физиков. Курс тогда был 1,76-1,80...А потом ОВГЗ заморозили (погуглите, что такое "конверсионные ОВГЗ"), физиков выпустили чудом, через 3 месяца, и в доллар я уже ушел по курсу 2,54, помню, как сейчас.С тех пор я сам не играю с государством в азартные игры и другим не советую.



Alex2006- жирный тролль со стажем

ОВГЗ он купит

Павлины, говоришь (с)

Alex2006- жирный тролль со стажемОВГЗ он купитПавлины, говоришь (с) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 4984 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2101 раз. Подякували: 1411 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 19:47 Количество оформленных по льготным ставкам авто с иностранной регистрацией (евроблях) в Украине резко увеличилось. По состоянию на 31 января из было 80,1 тыс., а уже 13 февраля - 161 тыс. транспортных средств.



Их собственники уплатили в бюджет 10,1 млрд грн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в четверг, 14 февраля. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 31073 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3064 раз. Подякували: 5295 раз. Профіль 13 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 621622623624 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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