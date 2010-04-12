Додано: Чет 14 лют, 2019 20:29

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в среду относительно доллара на 8,53 коп., на торгах четверга понизился на 6,72 коп., оказавшись на уровне 27,1600 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 4,56 коп., составил 27,1360 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,110/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.07 на цифре 27,08/27,13 UAH/USD.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 11.07 Киева. В указанный час маржа котировок «американца» стала еще уже (27,09/27,11 UAH/USD), и словно ожидая этого «сигнала» на рынок вышли агрессивно настроенные покупатели СКВ.

Собственно, с 08 февраля эти «визиты» «валютных хулиганов», пытавшихся «качнуть» отечественный валютный рынок, стали регулярными. Спрос со стороны этих «злоумышленников» был низколиквидным, однако присутствовавшие на рынке экспортеры с этого момента стали более «жестче» «придерживать» валюту, обеспечивая ее динамичное подорожание отсутствием продаж.



К 11.32 «американец» на межбанке вырос до 27,13/27,17, а подключившиеся к спекулянтам со своим спросом нерезиденты подняли цену СКВ около 11.55 Киева до 27,16/27,19 UAH/USD.



Восходящий тренд пары доллар-гривня сохранился до 12.20, подняв курс до 27,19/27,22 UAH/USD, и на этой отметке в игру вступили экспортеры, начав продажи. Это понизило цену СКВ до 27,18/27,20 UAH/USD по состоянию на 12.55 Киева.



После 13.50 продажи доллара прекратились, оставив межбанк на «попечении» спекулянтов, которые не оставили свои попытки раскачать рынок, сопровождаемые ростом цен «американца». Вначале до 27,20/27,24, а спустя час, на 15.00 Киева отметке 27,220/27,265 UAH/USD, сопровождаясь нулевой, по сути, ликвидностью на фоне уже опустевшего рынка.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,220/27,265 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 14 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1600 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,91% с 27,6883 UAH/USD до 27,1600 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 14 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в четверг попытки спекулянтов раскачать рынок стали более агрессивными, подтверждая гипотезу о намерении определенных политических си дестабилизировать ситуацию на валютном межбанке, вызвав аналогичную нестабильность на рынке наличных. Это подтверждается сохранением игры на повышение после уходы с рынка продавцов СКВ.



Во-вторых, в определенные моменты сессии валютного межбанка интересы экспортеров, получивших к этому дню недели объемную внешнеторговую выручку, и валютных спекулянтов совпадали: субъектам внешнеторговой деятельности хотелось продать 50% экспортной валюты подороже.



В-третьих, получившие из офшоров СКВ команды претендентов на президентский пост также стремились выручить за эту валюту большие объемы гривни.



В-четвертых, не исключено, что безналичная пара доллар-гривня, пребывавшая в «медвежьем» тренде с 26 января по 08 февраля и потерявшая по средневзвешенному курсу 3,30%, пыталась «восстановить справедливую цену» доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 14 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несмотря на заметный рост притока внешнеторговой выручки, экспортеры правдами и неправдами старались ее «придержать» в расчете на сохранение «бычьего» тренда пары доллар-гривня.



Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, к четвергу продолжалось сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн., немного ограничивая покупки СКВ.



Наличный рынок снова послушно следовал в кильватере «зеленого» безнала, сменив равновесную и спокойную утреннюю торговлю после 11.30 на «адреналиновое» ралли, сопровождаемое потерями в ликвидности.

О снижении оборотов по итогам четверга рапортовали представители всех рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь).



Ликвидность понесла потери, несмотря на то, что дилеры «неформальных» рынков только что перечисленных городов сумели обеспечить итоговое равновесие спроса и предложения. Полагаю, основная вина в этом лежит на «бычьем» характере рынка наличной пары доллар-гривня в течение четверга. Как водится, у запорожцев оказалась дополнительная причина регресса – послеобеденный саботаж клиентов, дружно отправившихся «отмечать» день Св. Валентина.



В течение 14 февраля позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-8,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп. Как видим, не осталось и следа от признаков вхождения наличного рынка в полосу стабильности, появившихся накануне.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-7,0 коп., позиция «предложение» прибавила 6,0-8,0 коп. Более заметное межсессионное подорожание оферов – индикатор сохранения ожиданий дилеров наличного рынка и их клиентов пролонгации текущего восходящего тренда наличной пары доллар-гривня.



Судя по всему, мы можем эти ожидания использовать в качестве прогноза на ближайшую сессию валютного межбанка. Основанием для подобных ожиданий являются «дежурные» «визиты» «валютных хулиганов» на валютный межбанк, после которых случается рост волатильности сессии и курса безналичного «американца», вослед за которыми начинает «волноваться» и наличный рынок. Кроме того, не будем забывать о пресловутом «пятничном синдроме» и стремлении значительной части бизнеса накануне выходных обезопасить свои активы вхождением в доллар. Эта тема в контексте валютного хулиганья обрела особую значимость.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 февраля в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 14 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,18/27,28 UAH/USD, евро – 30,85/30,98 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, с низкой ликвидностью.



До 11.32 эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Затем на валютном межбанке последовал разворот пары доллар-гривня вверх, вызвав закономерную реакцию на рынке наличных Днепра.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,07/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня, подпитываемые ростом курса безналичного «американца» на межбанке.



Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков мелкооптового и розничного сегмента Днепра «четверку», констатировали незначительное снижение показателей предыдущей сессии.



В течение 14 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили 8,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 10,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 4,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,18/27,28 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 14-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня (11.30 Киева) оптовики Днепра не изменяли действующие цены, пользуясь равновесием покупок и продаж. А потом на межбанк пришли «валютные хулиганы». Вызвав тамошний рост волатильности и спровоцировав своим спросом динамичное подорожание «зеленого» безнала, которое тотчас было перенесено и в оптовый сегмент наличного рынка Днепра, констатировавшего по состояние на

12.10 Киева рост своих цен: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра восходящий тренд в паре доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на запросы клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали незначительное снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 14 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре выросли на 8,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 13 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., позиция «предложение» прибавила 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 февраля уровнями 30,85/30,98 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятнадцатикопеечный рост бидов на фоне восьмикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 25,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 14-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины четверга стабильностью, сменившейся динамичным послеполуденным повышением, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 14-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1278 к $1,1273 потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 5 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, повысив в течение четверга обе позиции наличного евро, в первую очередь отреагировали на случившийся около 15.30 Киева скачок пары евро-доллар на мировом рынке forex, когда евро предпринял попытку «штурмовать» отметку $1,1300, пребывая в непосредственной близости от этой цифры в течение полутора часов, и лишь к 17.30 упал на уровень $1,1275.

Кроме того, наличную пару евро-гривня в четверг наши ребята подняли из-за заметного внутридневного подорожания наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1260, пара евро-доллар сразу инициировала рост, уже около 06.00 Киева оказавшись в диапазоне $1,1275-1,1280.



С началом европейской сессии форекса выросла волатильность, а пара вначале подскочила к 1.1285, упав по сложившейся традиции к $1,1255.

И лишь после этого «ритуала» пара консолидировалась в диапазоне $1,1265-1,1280, который не покидала до 15.30 Киева.

В этот час вышедшая неважная статистика по розничным продажам в США уронила доллар, возвысив пару евро-доллар в район отметки $1,1300, где пара пребывала до 17.00, инициировав с этого времени коррекцию, вернувшую евро в диапазон $1,1270-1,1275.



С 18.20 началось очередное ралли пары евро-доллар, которое ограничилось касанием евро отметки $1,1291 около 20.05 Киева, так и не сумев «забросить» пару евро-доллар выше концептуальнозначимого уровня $1,1300.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар начала день уверенным ростом, максимальная отметка, которую удалось достичь сегодня «быкам», равна $1,1294. Однако после публикации статистических данных удержаться на достигнутых высотах не удалось. Германия представила отчет по темпам роста ВВП за IV квартал, в квартальном выражении рост составил 0%, что оказалось хуже ожиданий.



В годовом выражении динамика ВВП не изменилась и осталась на уровне 0,9%. В итоге пара евро-доллар снизилась до $1,1270.



Данные по темпам роста ВВП из ЕС не прибавили оптимизма спекулянтам, торги продолжаются в районе отметки $1,1264.

Откат пары «заморозил» выход статистики из США по розничным продажам, ценам производителей и пособиям по безработице, оказавшимися хуже ожиданий.



Пара евро-доллар предприняла на этой неважной статистике подскочить вверх и даже около 15.30 прикоснулась к цифре $1,1300, но превысить ее не смогла.



Среди других европейских валют, показавших наибольшую волатильность, снова британский фунт. Выступление Марка Карни сильно зацепило инвесторов, а сказал глава Банка Англии вкратце примерно следующее: Brexit может негативно отразиться на экономике Соединенного Королевства, и уже сейчас эти тенденции заметны регулятору. В целом почти вся речь Карни была посвящена выходу страны из ЕС и влиянию этого процесса на мировую экономику. Пара фунт/доллар днем снижается, торги проходят в районе $1,280. С большой долей вероятности, завтра падение фунта по отношению к доллару продолжится, ближайший уровень, где возможна небольшая остановка, это отметка $1,265.



Разочаровывающая статистика по европейскому промышленному производству и более сильные данные по американским потребительским ценам, чем ожидали эксперты Bloomberg, позволили «медведям» по паре евро-доллар вернуть инициативу в свои руки. Валютный блок сталкивается с серьезным замедлением ВВП, ведь если Франция прекращает потреблять, а Германия – производить, проблема налицо.



Макроэкономические индикаторы по еврозоне регулярно не оправдывают ожидания, что приводит к падению индекса экономических сюрпризов от Citigroup. Его дивергенция с аналогом из Штатов позволяет понять, почему евро падает против доллара США.



Можно, конечно, надеяться, что ухудшение состояния «здоровья» монетарного союза носит временный характер, и стоит торговым войнам прекратиться, как европейский экспорт тут же поднимет голову, однако на самом деле не все так просто. Пусть Дональд Трамп отмечает прогресс в переговорах с Китаем. Пусть источники Bloomberg в Белом доме утверждают, что президент рассматривает смещение даты повышения тарифов с 10% до 25% на $200 млрд. китайский импорт с 1 марта на 60 дней вперед. В действительности это не снизит неопределенность, а продлит ее. Деловая активность продолжит замедляться, а вместе с ней и европейский ВВП. К тому же после публикации отчета о воздействии зарубежной автомобильной промышленности на экономическую безопасность США, Трампу нужно будет принимать решение о пошлинах на европейский импорт. В торговой войне могут поменяться противники, и оптимизма «быкам» по паре евро-доллар это не добавляет. Любопытно, что, несмотря на успехи американского доллара, хедж-фонды продолжают наращивать короткие позиции по нему, а крупные банки держатся за свои «медвежьи» прогнозы. Полная картина по спекулятивным позициям от CFTC пока неясна из-за отключение американского правительства, однако данные Citigroup свидетельствуют, что валютные спекулянты впервые с марта 2018 вернулись к нетто-шортам по «американцу».



Курс доллара в четверг вечером снижается к евро и иене на данных о максимальном за 9 лет сокращении объема розничных продаж в США в декабре.



По состоянию на 17.25 Киева курс евро к доллару рос до $1,1284 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1265 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥110,73 за доллар со ¥110,99.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,01%, до 97,14 пункта.



Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, говорилось в пресс-релизе американского министерства торговли. Это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.



Более слабая статистика омрачила настроения инвесторов, которые до этого улавливали позитивные импульсы от ситуации в торговых переговорах между США и Китаем.



При этом евро дорожает в течение всего дня на данных о ВВП макрорегиона. Рост экономики еврозоны в IV квартале 2018 года, по второй оценке, составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% - в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.



Итак, в ночь на четверг пара евро-доллара установила новый локальный минимум на отметке $1,1248. Осталось немного до минимума 13 ноября прошлого года на отметке $1,1212, а ниже этого уровня цена не опускалась с июня 2017 года.



Утром 14-го пара евро-доллар вновь попыталась обновить минимум (упала с $1,1285 до $1,1249) после того, как в 09.00 Киева вышли данные по ВВП Германии.



Рост экономики Германии в IV-ом квартале по первой оценке составил 0,0% кв/кв против прогноза 0,1% кв/кв и -0,2% кв/кв в III-ем квартале. Тем самым Германия формально избежала рецессии. Годовой рост сократился с 1,1% г/г до 0,6% г/г (прогноз 0,7% г/г). И это минимальный годовой рост с IIIквартала 2013 года.



Так что замедление в Германии все-таки налицо. Впрочем, в целом по еврозоне ситуация еще приемлемая. Рост ВВП Еврозоны в IV-ом квартале по первой оценке вышел на уровне 0,2% кв/кв, 1,2% г/г. Оба показателя вышли на прогнозных уровнях и без изменений по сравнению с предыдущим кварталом.



Другое резкое движение произошло на данных в 15.30 Киева по розничным продажам в США.

Данные неожиданно вышли плохими, показав падение на 1,2% м/м против прогноза роста на 0,1% м/м, в годовом выражении показатель ухудшился сразу с 4,1% г/г до 2,3% г/г.

Хотя еще в июле прошлого года показатель находился на максимальном уровне, рост составлял 6,6% г/г.

На публикации данных пара евро-доллар отскочила от $1,1270 до $1,1300, что вроде бы логично.

Плохие данные играют против доллара, так как означают меньшую необходимость в ужесточении монетарной политики ФРС. Однако если посмотреть на эту ситуацию чуть шире, то тот факт, что замедляется не только Китай и Европа, а замедляется и экономика США, играет в пользу доллара в долгосрочной перспективе.

Раз США – локомотив мировой экономики (за счет потребления), то замедление в США вызовет еще большее замедление в других экономиках, а значит более быстрое приближение окончания 10-летнего экономического цикла. Здесь уместно вспомнить, что во время кризиса 2008—2009 годов даже краткосрочная реакция на данные стала работать именно в таком ключе: чем хуже была статистика из США, тем больше рос доллар.



К 20.20 Киева евро-доллар, впрочем, снова перешла к снижению, достигая отметки $1,1290. Мы полагаем, что хорошие шансы прорвать отметку $1,12 у пары есть если не на этой, то на следующей неделе.

По сути приближается ситуация, когда начинает идти игра в одни ворота – какие бы ни выходили данные, доллар будет расти, поскольку технически тренд на снижение пары евро-доллар начал набирать силу.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 14-го уровнями 30,85/30,98 UAH/EUR, констатировав при этом в течение четверга пятнадцатикопеечный рост бидов и восьмикопеечную прибавку оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 14 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра упали на 60 пунктов, офера стали ниже на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 25,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 февраля по спросу упали на 60 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.



На торгах отечественного валютного межбанка после 11.00 вновь появились играющие на повышение «валютные хулиганы», пытавшиеся в очередной раз «качнуть плавсредство» украинского валютного рынка.



Как и прежде, агрессивный спрос со стороны «злоумышленников» сопровождался низкой ликвидностью, снова подтверждающей «нерыночное», а вероятнее всего, «политическое» происхождение этих дежурных мероприятий.



С другой стороны нельзя не отметить, что рынок постепенно снижает реакцию на эти валютные демарши. Во всяком случае, рост справочного курса безналичного доллара замедляется. Впрочем, мы не исключаем, что главной причиной этого замедления могло стать увеличение притока внешнеторговой выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Ситуация привычная для четверга.



Думается, эти приходы «хулиганов» «от валюты» на межбанк будут продолжаться, огорчая серьезно настроенных игроков. Во всяком случае, валютные дилеры из нескольких системных банков констатировали в беседе с автором очевидные затруднения в нормальной торговле валютой со стороны этих злоумышленников, выражая недоумение в отношении бездействия регулятора, который, к слову, согласно своим «должностным обязанностям» должен «гасить» чрезмерную курсовую динамику. Если не рыночным, то административным путем.



Пока восходящий тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, нарушив график роста/коррекции курса «американца». Это ставшее «односторонним» движение дает основание надеяться на исчерпание тренда в обозримом будущем. В этом контексте нелишне напомнить, что стартовавший с 26 января откат курса безналичного доллара был прерван «хулиганскими выходками» лишь 08 февраля, успев уронить «американец» на 3,30%.



Основанием для ожиданий пролонгации восходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня являются «дежурные» «визиты» «валютных хулиганов» на валютный межбанк, после которых случается рост волатильности сессии и курса безналичного «американца», вослед за которыми начинает «волноваться» и наличный рынок.



Кроме того, не будем забывать о пресловутом «пятничном синдроме» и стремлении значительной части бизнеса накануне выходных обезопасить свои активы вхождением в доллар. Эта тема в контексте валютного хулиганья обрела особую значимость.



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