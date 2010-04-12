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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 622623624625

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:18

  asti написав:
  pesikot написав:asti
Вдруг только кошки рожают
А мысли-то можно?

Нам и без шутов нескучно )
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:21

  serg1974 написав:
  asti написав:
  pesikot написав:Вдруг только кошки рожают
А мысли-то можно?
Нам и без шутов нескучно )
Это да, и всё-таки?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:35

  zРадио написав:
  asti написав:Возвращаясь к сегодняшним рейтингам (Зеленский - 23,6) А якщо раптом?!
- У кого какие мысли? ( В контексте курса естественно)


Простите мою прямоту - на победу шута на службе меркантильного олигарха негативно отреагируют все участники экономического процесса


Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:56

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:
  serg1974 написав:
  asti написав:[quote="4582913:pesikot"]Вдруг только кошки рожают
А мысли-то можно?
Нам и без шутов нескучно )
Это да, и всё-таки?[/quote]

Никак курс не отреагирует, абсолютно никак. Впереди будут еще одни выборы, и все будут старательно работать на стабильность.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:00

  ihorkyiv написав:Видається, що немає межі людській недолугості. "В обміннику Харкова касирка взяла 800 тис. гривень і втекла". Клуша заслужив такий результат. Як кажуть кацапи, "без лоха жизнь плоха". https://ua.korrespondent.net/city/khark ... n-i-vtekla

Я бы не верил всем рейтингам внутри страны - все они заказные и ничего не теряют если не правы, но при этом влияют на выбор людей...
А вот ставки контор букмекерских ближе к реальности, ведь они отвечают своими деньгами...
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2566159106
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:04

  freeze написав:
asti написав:
  serg1974"[quote="4582913:pesikot написав:Вдруг только кошки рожают
А мысли-то можно?
Нам и без шутов нескучно )
Это да, и всё-таки?[/quote]

Никак курс не отреагирует, абсолютно никак. Впереди будут еще одни выборы, и все будут старательно работать на стабильность.[/quote]
Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!
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