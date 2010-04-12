Я бы не верил всем рейтингам внутри страны - все они заказные и ничего не теряют если не правы, но при этом влияют на выбор людей... А вот ставки контор букмекерских ближе к реальности, ведь они отвечают своими деньгами... https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2566159106
serg1974"[quote="4582913:pesikot написав:Вдруг только кошки рожают
А мысли-то можно?
Нам и без шутов нескучно )
Это да, и всё-таки?[/quote]
Никак курс не отреагирует, абсолютно никак. Впереди будут еще одни выборы, и все будут старательно работать на стабильность.[/quote] Вже буде великим плюсом, якщо не буде заважати економічним процесам, а якщо ще буде менше красти і схемнічати ніж ці, то ціни йому не буде... А якщо ще розгонить всіх спеціалістів без освіти в різних міністерствах і відомствах, які крім працювати на себе більше ніякої користі не приносять, то взагалі буде ерзац! А там імя йому Зеленський чи папа Карло різниці немає!