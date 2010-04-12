|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:32
Re: Валютный рынок в контексте
Автор77, зеленский снимет свою кандидатуру во втором туре.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:36
это будет некрасивый и глупый поступок не имеющий аналогов.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:40
вполне прогнозируемый вариант(как в Формуле-1) по приказу конюшни
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:44
тогда из страны надо делать ноги, 5 лет здесь нечего будет ловить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:46
Re: Валютный рынок в контексте
Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.
Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы.
Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47
С Вами очень интересно беседовать (честно, без стеба!).
И все же я углублюсь немного в тематику.
Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте:
1) берем у МВФ, чтобы погасить старые долги перед МВФ. Это называется красивым словом "перекредитоваться", вот только ставки почему-то растут!
2) переносим выплату на 5 лет (вспоминаем Яресько), но все эти 5 лет деньги не работали.. А через 5 лет пришло время отдавать - и тут выяснилось, что для того, чтобы отдать валюту(гривну мы напечатать можем, вот валюту не можем, плохо), надо одалживать...
Вот это и есть пирамида. Самая что ни на есть Думаю, спорить никто не будет.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47
Беня заработает.
Помню Кличку Янукович предлагал $1 млрд, чтоб тот не баллотировался.
Сколько попросит Беня?
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 14 лют, 2019 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47
motosmile не гоните. Букмекеры принимающие на спорт, футбол например, это одно (там помимо прочего серьезно привлекают математиков, правда постсовдеповские конторки вроде в большинстве, если не все, срисовывают с зарубежных сайтов немного уменьшая коэффициент и тп). А события первично по ориентиру и двигаются от ставок (но думаю в нашем случае возможен интерес и просто засветить такие цифры за денюжку)
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:49
Zebra Вы же вкурсе что за Зеленским Беня второй в контрольном пакете?.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:49
скажу проще, если бы букмекерские конторы знали даже приблизительный результат, никто бы не занимался соцопросами, все сразу бы шли к букмекерам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
|