Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47

motosmile не гоните. Букмекеры принимающие на спорт, футбол например, это одно (там помимо прочего серьезно привлекают математиков, правда постсовдеповские конторки вроде в большинстве, если не все, срисовывают с зарубежных сайтов немного уменьшая коэффициент и тп). А события первично по ориентиру и двигаются от ставок (но думаю в нашем случае возможен интерес и просто засветить такие цифры за денюжку)

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk