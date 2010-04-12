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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 624625626627628>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:32

Re: Валютный рынок в контексте

Автор77, зеленский снимет свою кандидатуру во втором туре.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:36

  Zebra написав:Автор77, зеленский снимет свою кандидатуру во втором туре.
это будет некрасивый и глупый поступок не имеющий аналогов.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:40

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Автор77, зеленский снимет свою кандидатуру во втором туре.
это будет некрасивый и глупый поступок не имеющий аналогов.


вполне прогнозируемый вариант(как в Формуле-1) по приказу конюшни
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:44

  prodigy написав:вполне прогнозируемый вариант(как в Формуле-1) по приказу конюшни
тогда из страны надо делать ноги, 5 лет здесь нечего будет ловить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте

motosmile написав:Букмекерская игра - это прогноз на событие на деньги и по коэффициенту конторы - они его не с потолка берут, там тоже сбор аналитический происходит огромный дабы в меньшие риски попасть.
А вот рейтинги до выборов абсолютно все в нашей стране - чистая манипуляция, просто за несколько месяцев до выборов играют под заказчика, а ближе к выборам просто вносят типа поправки ближе к реальности


Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.

Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы.
Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47

  Сибарит написав:Если к глобальным экономическим процессам применять термин "пирамида", придется признать, что все экономики после натурального хозяйства являются пирамидами. Сама долговая модель экономики предполагает, что все долги не могут быть выплачены без потери стоимости денег. Поэтому к избавлению от долгов никто и не стремится.
Задача заключается в поддержании уровня задолженности, которую должник в состоянии обслуживать, не допуская резкого наращивания долга.

С Вами очень интересно беседовать (честно, без стеба!).
И все же я углублюсь немного в тематику.
Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте:
1) берем у МВФ, чтобы погасить старые долги перед МВФ. Это называется красивым словом "перекредитоваться", вот только ставки почему-то растут!
2) переносим выплату на 5 лет (вспоминаем Яресько), но все эти 5 лет деньги не работали.. А через 5 лет пришло время отдавать - и тут выяснилось, что для того, чтобы отдать валюту(гривну мы напечатать можем, вот валюту не можем, плохо), надо одалживать...
Вот это и есть пирамида. Самая что ни на есть :) Думаю, спорить никто не будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Автор77, зеленский снимет свою кандидатуру во втором туре.
это будет некрасивый и глупый поступок не имеющий аналогов.

Беня заработает.

Помню Кличку Янукович предлагал $1 млрд, чтоб тот не баллотировался.
Сколько попросит Беня?
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 14 лют, 2019 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47

motosmile не гоните. Букмекеры принимающие на спорт, футбол например, это одно (там помимо прочего серьезно привлекают математиков, правда постсовдеповские конторки вроде в большинстве, если не все, срисовывают с зарубежных сайтов немного уменьшая коэффициент и тп). А события первично по ориентиру и двигаются от ставок (но думаю в нашем случае возможен интерес и просто засветить такие цифры за денюжку)
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:49

Zebra Вы же вкурсе что за Зеленским Беня второй в контрольном пакете?.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:49

  freeze написав:
Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.

Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы.
Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.
скажу проще, если бы букмекерские конторы знали даже приблизительный результат, никто бы не занимался соцопросами, все сразу бы шли к букмекерам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лют, 2019 23:50, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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