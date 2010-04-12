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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:49
Zebra написав:Автор77, зеленский снимет свою кандидатуру во втором туре.
Во втором туре нельзя снять свою кандидатуру по определению.
И даже в первом туре после 8 марта нельзя снять свою кандидатуру, это запрещено законодательством.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:51
марафон даёт .............Да Нет
Порошенко, Петр 2.00... 1.72
Тимошенко, Юлия 2.70.. 1.41
Зеленский, Владимир 4.10... 1.193
неделю назад кеф на пршк=нет - был выше 1,8
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:57
Автор77 написав:zРадио
В контексте курса:
Согласен, на победу Зеленского курс отреагирует негативно,хотя бы потому,что :
1.Большинство "кушающих" страну олигархов (из тех кто сейчас в игре и под крышей) качнут его (курс т.е. ,это к гадалке не ходи).
2.Да этот чел не идет ,чтобы ламать систему,а вот немного изменить правила игры,чтобы они стали более человечными что ли, и хоть немного оттащить от полупустого корыта две раздирающие экономику страны коррупцией главные группировки вполне может попробовать - как они на это отреагируют вполне понятно - будут по началу любыми способами пытаться либо договориться - либо качнуть лодку,т.е. опять же курс.
Я лично также буду голосовать за Зеленского по таким причинам:
1.Вообще-то собирался агитировать всех знакомых за Гриценко,но наверное не доросла еще страна до такого кандидата,его рейтинги резко упали,и он не в состоянии сейчас конкурировать с двумя группировками,пожирающими экономику страны и поднявшими систему коррупции времен донецких уркаганов на новый более мощный качественный уровень.
2.Лес,бурштын,игровые автоматы, малоакцизная водка,левые сигареты,участки под незаконное строительство под прикрытием атошных и ветеранских организаций,наводнивших страну буквально тысячами и последующий дерибан квартир на халяву,электродилка населения через тарифы и раздел после этого собранных по копеечке от полунищего населения барышей,миллионы копеечек с тарифного пресса превращаются в сотни миллионов долларов и виллы на побережье,коню понятно,что не на Одесском.
Я не думаю,что Зеленский будет опускаться до такого грабежа с большой дороги,прикрываясь тем более атошно-ветеранскими организациями и набившими оскомину отмазками на тему путина и Томоса.
Никогда,даже во времена донецких урок страна еще не была такой.
3.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало преддефолтное состояние страны( по словам самого же премьера).
4.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стал резкий набор рейтингов кумом путина Медведчуком, и голосование старых донецких в унисон с провластными,т.е. реально в одной группе.
5.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало то, что одиозный Бойко со своей новой медведчуковской партией всерьез претендует на 3-тье место в гонке - это как же надо было д о с т а т ь народ,чтобы он начал жалеть за временами донецких урок(!).
6.Мне не нравится ни Вова Гройсман ( который на вопрос журналиста как его мать купила суперэлитную квартиру ответил - "взяла деньги пошла и купила") ,ни министр социальщик Рева быший солдафон-замполит( ! ) ,который считает,что надо понижать стипендии студентам,отобрать к чертям собачьим пособия у матерей -одиночек(по его словам они доят бюджет), что украинцы стали беднее так как слишком много едят,что надо обкладывать налогами деньги гастеров,заработанными не в этой стране и не благодаря этому правительству и т.п.
Интернет острит по поводу Ревы: "Не втримався і пообідав, але благаю, не кажіть про це Реві.Сьогодні бачив як людина їла.Дайте телефон міністра Реви чи гастропатруля.По заветам министра Ревы сажусь на диету, хочу жить лучше немцев. Завтрак съешь сам, обед раздели с Ревой, а ужин отдай немцу..."
7.Мне не нравится,что президент обещал 1 тыс.евро средних зарплат 5 лет назад,а сейчас просит подождать еще 3 года.Мне не нравится,что закрепили курс на ЕС без реальных шагов в этом направлении,я реально хочу,чтобы Украина стала проевропейской страной( а она ею не станет,если в рейтингах по коррупции дела у нее хуже чем у африканских стран)- поэтому а на фига нам такие заявки без реальных дел - коммунизм вон также Хрущев обещал в 1980-м,а Горбачев в 2000-м каждому по квартире,или дому бесплатно.
А поэтому - хрен с ними (с курсовыми качелями),просто достали старые политики, кто не рискует тот не пьет шампанского - надо голосовать за человека никогда не кришивавшего -газ-игровиков-буршитонкопачей-строительную мафию под прикрытием атошно-ветеранских организаций-контрабанду леса (биржа по лесу принадлежит ну очень узнаваемым лицам),алко-сигаретный левак и т.п. ( вся информация не моя ,а почерпнута с 24-го ТВ канала,где каждый день рассказывают о том,кто ,когда ,под чьей крышей и сколько опять своровал).
Не могу не согласиться с высказанной в адрес власти критикой. Все, что сказано - правда. И много других грехов поменьше, которые тяжело изложить в формате форума - тоже правда.
НО! При всем при этом, не воспринимаю Зеленского, как альтернативу, потому что ни на грамм не верю в его самостоятельность. А Коломойский ну никак не сойдет за новое лицо во власти, поборника всего плохого, патриота, филантропа и прочая-прочая-прочая...
Да, Зеленский преуспел как бренд, но не как самостоятельный бизнесмен. Телевидение в принципе в Украине не является stand-alone бизнесом, а Квартал - самодостаточным медийным продуктом. Эта "жвачка для глаз и ушей" нужна только для того, чтобы в перерывах на новости и информационные ТОК-шоу вести политическую пропаганду.
У меня нет на этих выборах рейтинга, потому что в целом кандидаты низкого качества. Но антирейтинг есть - Зеленский, Тимошенко, Порошенко. Именно в такой очередности
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:00
ребе Нок написав:Zebra
Вы же вкурсе что за Зеленским Беня второй в контрольном пакете?.
Всмысле? 100% акций Зе принадлежит Бене. Тут к бабке не ходи.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:02
zРадио хочешь ходить по воде но с лодки вылезть боишься.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:11
ребе Нок написав:zРадио
хочешь ходить по воде но с лодки вылезть боишься.
Нет
Скорее ситуативно важнее не утонуть, чем иметь возможность ходить по воде.
Нехитрая истина, которую, тем не менее, большинство не осознает - изменения совсем необязательно ведут к лучшему. Даже в ситуации, когда кажется, что хуже не бывает
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:12
Zebra написав: ребе Нок написав:Zebra
Вы же вкурсе что за Зеленским Беня второй в контрольном пакете?.
Всмысле? 100% акций Зе принадлежит Бене. Тут к бабке не ходи.
Вообще-то Хорошковский. Беня конечно главный удар берет, но вот что такое Валера до конца мне не ясно, как бы не сам Фирташ осторожно так вложился.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:13
motosmile написав:
Это совсем разные несравнимые понятия.
Экзитпол - это озвучивание реально сделанного выбора до официальных подсчётов)
Букмекерская игра - это прогноз на событие на деньги и по коэффициенту конторы - они его не с потолка берут, там тоже сбор аналитический происходит огромный дабы в меньшие риски попасть.
А вот рейтинги до выборов абсолютно все в нашей стране - чистая манипуляция, просто за несколько месяцев до выборов играют под заказчика, а ближе к выборам просто вносят типа поправки ближе к реальности
Сьогодні букмекерська контора ставила на перемогу Олімпіакоса і Шахтаря... В результаті ні там ні там не вгадала! Два матчі - дві нічиї! Що і треба було доказати про збір аналітичного матеріалу! Хоча який тут може бути аналітичний матеріал?! М’яч круглий і свисток у судді мелодійний - вже на десятій хвилині вигнав Степаненко!
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:15
zРадио написав: Автор77 написав:zРадио
В контексте курса:
Согласен, на победу Зеленского курс отреагирует негативно,хотя бы потому,что :
1.Большинство "кушающих" страну олигархов (из тех кто сейчас в игре и под крышей) качнут его (курс т.е. ,это к гадалке не ходи).
2.Да этот чел не идет ,чтобы ламать систему,а вот немного изменить правила игры,чтобы они стали более человечными что ли, и хоть немного оттащить от полупустого корыта две раздирающие экономику страны коррупцией главные группировки вполне может попробовать - как они на это отреагируют вполне понятно - будут по началу любыми способами пытаться либо договориться - либо качнуть лодку,т.е. опять же курс.
Я лично также буду голосовать за Зеленского по таким причинам:
1.Вообще-то собирался агитировать всех знакомых за Гриценко,но наверное не доросла еще страна до такого кандидата,его рейтинги резко упали,и он не в состоянии сейчас конкурировать с двумя группировками,пожирающими экономику страны и поднявшими систему коррупции времен донецких уркаганов на новый более мощный качественный уровень.
2.Лес,бурштын,игровые автоматы, малоакцизная водка,левые сигареты,участки под незаконное строительство под прикрытием атошных и ветеранских организаций,наводнивших страну буквально тысячами и последующий дерибан квартир на халяву,электродилка населения через тарифы и раздел после этого собранных по копеечке от полунищего населения барышей,миллионы копеечек с тарифного пресса превращаются в сотни миллионов долларов и виллы на побережье,коню понятно,что не на Одесском.
Я не думаю,что Зеленский будет опускаться до такого грабежа с большой дороги,прикрываясь тем более атошно-ветеранскими организациями и набившими оскомину отмазками на тему путина и Томоса.
Никогда,даже во времена донецких урок страна еще не была такой.
3.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало преддефолтное состояние страны( по словам самого же премьера).
4.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стал резкий набор рейтингов кумом путина Медведчуком, и голосование старых донецких в унисон с провластными,т.е. реально в одной группе.
5.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало то, что одиозный Бойко со своей новой медведчуковской партией всерьез претендует на 3-тье место в гонке - это как же надо было д о с т а т ь народ,чтобы он начал жалеть за временами донецких урок(!).
6.Мне не нравится ни Вова Гройсман ( который на вопрос журналиста как его мать купила суперэлитную квартиру ответил - "взяла деньги пошла и купила") ,ни министр социальщик Рева быший солдафон-замполит( ! ) ,который считает,что надо понижать стипендии студентам,отобрать к чертям собачьим пособия у матерей -одиночек(по его словам они доят бюджет), что украинцы стали беднее так как слишком много едят,что надо обкладывать налогами деньги гастеров,заработанными не в этой стране и не благодаря этому правительству и т.п.
Интернет острит по поводу Ревы: "Не втримався і пообідав, але благаю, не кажіть про це Реві.Сьогодні бачив як людина їла.Дайте телефон міністра Реви чи гастропатруля.По заветам министра Ревы сажусь на диету, хочу жить лучше немцев. Завтрак съешь сам, обед раздели с Ревой, а ужин отдай немцу..."
7.Мне не нравится,что президент обещал 1 тыс.евро средних зарплат 5 лет назад,а сейчас просит подождать еще 3 года.Мне не нравится,что закрепили курс на ЕС без реальных шагов в этом направлении,я реально хочу,чтобы Украина стала проевропейской страной( а она ею не станет,если в рейтингах по коррупции дела у нее хуже чем у африканских стран)- поэтому а на фига нам такие заявки без реальных дел - коммунизм вон также Хрущев обещал в 1980-м,а Горбачев в 2000-м каждому по квартире,или дому бесплатно.
А поэтому - хрен с ними (с курсовыми качелями),просто достали старые политики, кто не рискует тот не пьет шампанского - надо голосовать за человека никогда не кришивавшего -газ-игровиков-буршитонкопачей-строительную мафию под прикрытием атошно-ветеранских организаций-контрабанду леса (биржа по лесу принадлежит ну очень узнаваемым лицам),алко-сигаретный левак и т.п. ( вся информация не моя ,а почерпнута с 24-го ТВ канала,где каждый день рассказывают о том,кто ,когда ,под чьей крышей и сколько опять своровал).
Не могу не согласиться с высказанной в адрес власти критикой. Все, что сказано - правда. И много других грехов поменьше, которые тяжело изложить в формате форума - тоже правда.
НО! При всем при этом, не воспринимаю Зеленского, как альтернативу, потому что ни на грамм не верю в его самостоятельность. А Коломойский ну никак не сойдет за новое лицо во власти, поборника всего плохого, патриота, филантропа и прочая-прочая-прочая...
Да, Зеленский преуспел как бренд, но не как самостоятельный бизнесмен. Телевидение в принципе в Украине не является stand-alone бизнесом, а Квартал - самодостаточным медийным продуктом. Эта "жвачка для глаз и ушей" нужна только для того, чтобы в перерывах на новости и информационные ТОК-шоу вести политическую пропаганду.
У меня нет на этих выборах рейтинга, потому что в целом кандидаты низкого качества. Но антирейтинг есть - Зеленский, Тимошенко, Порошенко. Именно в такой очередности
Не согласен с Вами.
1.Влияние Бени на Зеленского есть- 5-10-15%, но никак не 51%. И с к л ю ч е н о.
2.Ваша очередность - это АНТИ-рейтинг патологической жадности и цинизма, думаю Зеленского обвинить в патологической жадности нельзя.
3.Бренд Зеленского - это его жизнь,никогда он не станет менять огромнейшую ценность - собственный бренд ( это как мини-кока-кола, мини-самсунг и т.п.) ,продавая себя пусть даже дружественному олигарху.
4.Опять же - внимание :
Главное :
У Зеленского нет многотысячной группировки, поэтому даже если бы он вдруг в один момент переродился и стал подлецом он не смог бы причинить столько вреда стране, сколько причинили ей нынешние две группировки - помните из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "танцуют все",так и сейчас : "тащат все", и много , и на всех уровнях (даже Кернеса в друзья взяли - это что народ вообще отупел что ли - такое кушать ?), и отмазкам Янукович бы точно позавидовал бы - "путин,Томос,слава,мы идем в ЕС к коммунизму т.е."
А Зеленский сказал я пойду в гости ( в ЕС),только когда меня позовут- типа когда страна станет проевропейской реально, а не для прикрытия делишек.
Какое на фиг ЕС, они там все офонарели от той коррупции ,воровства и грабежа,которые творятся и прикрываются.
Реакция ЕС в двух словах на запись нашего направления в ЕС: - ребята вы там коррупцией лучше займитесь.
Я только сейчас по истечении 5 лет правления в полной мере понял значение двух слов :
Цинизм и Двуличие.
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Автор77
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:19
А голосование какое было в Греции и в Украине?) Мы же сравниваем что точнее и реалистичнее в Украине, рейтинги по опросам или коэффициенты в конторе
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motosmile
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