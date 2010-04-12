Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:27

Искатель написав: Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте: Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте:

Так я, возражая против применения этого термина, который имеет криминальный оттенок, не очень возражал по сути. Я утверждаю только, что перекредитование - общеупотребимая практика. Она, может быть, плоха, но от этого не менее неизбежна. Это не украинский вариант, а глобальный.Первоначальный кредит всегда берется под определенную цель, не возражаю против названия "развитие". Вот только в день расплаты оказывается, что отдача долга приведет к остановке развития или деградации. Целесообразнее перекредитоваться и продолжать развитие. Можно, конечно, отдать долг, а потом сразу же взять новый на развитие, но это будет то же самоеТак живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.