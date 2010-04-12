zРадио написав:Нехитрая истина, которую, тем не менее, большинство не осознает - изменения совсем необязательно ведут к лучшему. Даже в ситуации, когда кажется, что хуже не бывает
Отсутствие мутаций порождает вырождение, если ничего не менять, то это эволюционный тупик. Только пробуя самые различные мутации, причем отсекая неудачные, откладывая малозначимые изменения, и подхватывая удачные, даже неожиданные, биологический вид получает конкурентное преимущество перед остальными. Так и в человеческом обществе.
Будем бояться перемен - вымрем, в смысле нас съедят конкуренты, в буквальном смысле этого слова.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 лют, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
motosmile написав:Букмекерская игра - это прогноз на событие на деньги и по коэффициенту конторы - они его не с потолка берут, там тоже сбор аналитический происходит огромный дабы в меньшие риски попасть. А вот рейтинги до выборов абсолютно все в нашей стране - чистая манипуляция, просто за несколько месяцев до выборов играют под заказчика, а ближе к выборам просто вносят типа поправки ближе к реальности
Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.
Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы. Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.
Смію вас завірити, що не програмка. У мого одного близького знайомого син працює в одній із контор і одне із його завдань вносити зміни в так звану лінію(таблицю коефіцієнтів)... Так він дійсно вивчає пресу і різні нюанси... Наприклад, прочитали, що один із кандидатів планує роздати мільйонам виборців по 1000 гривень, ну і сприйняли це як чинний фактор! Іншим вагомим чинником є поставлені гроші на перемогу одного з кандидатів... Чим більше поставили тим нижчий буде його коефіцієнт на перемогу як страховка контори від великих збитків і заохочення ставити на інших.
motosmile написав:Букмекерская игра - это прогноз на событие на деньги и по коэффициенту конторы - они его не с потолка берут, там тоже сбор аналитический происходит огромный дабы в меньшие риски попасть. А вот рейтинги до выборов абсолютно все в нашей стране - чистая манипуляция, просто за несколько месяцев до выборов играют под заказчика, а ближе к выборам просто вносят типа поправки ближе к реальности
Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.
Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы. Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.
Искатель написав:Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте:
Так я, возражая против применения этого термина, который имеет криминальный оттенок, не очень возражал по сути. Я утверждаю только, что перекредитование - общеупотребимая практика. Она, может быть, плоха, но от этого не менее неизбежна. Это не украинский вариант, а глобальный. Первоначальный кредит всегда берется под определенную цель, не возражаю против названия "развитие". Вот только в день расплаты оказывается, что отдача долга приведет к остановке развития или деградации. Целесообразнее перекредитоваться и продолжать развитие. Можно, конечно, отдать долг, а потом сразу же взять новый на развитие, но это будет то же самое Так живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.
Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.
Не подходит. Слишком много скандалов было насчет мутных игр на ставках.
Достаточно одной политсиле вместо оплаты нескольких минут в прайм-тайм на ТВ поставить 100К зеленых, а это пустяк в масштабах избирательной рекламы, то коэффициент полетит в другую сторону. За то будут классный информповод для разных статей в СМИ и на форумах, причем все бесплатно об этом скажут.
motosmile написав:Букмекерская игра - это прогноз на событие на деньги и по коэффициенту конторы - они его не с потолка берут, там тоже сбор аналитический происходит огромный дабы в меньшие риски попасть. А вот рейтинги до выборов абсолютно все в нашей стране - чистая манипуляция, просто за несколько месяцев до выборов играют под заказчика, а ближе к выборам просто вносят типа поправки ближе к реальности
Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.
Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы. Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.
Назовите уважаемую организацию в Украине которая работает десятилетиями и опросы которых за 2 месяца до выборов во все эти десятилетия совпадали с результатами с малой статистической погрешностью?) Был центр Разумкова до смерти Разумкова 7-8 лет назад , с того времени его сын сделал с этого бизнес, сейчас входит в команду Зеленского
Не подходит. Слишком много скандалов было насчет мутных игр на ставках.
Достаточно одной политсиле вместо оплаты нескольких минут в прайм-тайм на ТВ поставить 100К зеленых, а это пустяк в масштабах избирательной рекламы, то коэффициент полетит в другую сторону. За то будут классный информповод для разных статей в СМИ и на форумах, причем все бесплатно об этом скажут.
Так я вам об этом и говорю. Рейтинги на опросах выгоднее политике так как по своим медиа продвигают их в массы манипулируя и влияя на выбор. А контора им не поможет в этом - поэтому там и реалистичнее чем те опросы. Ваши мысли подходят для более демократично развитых стран Западной Европы, но не для Украины, к сожалению...
motosmile у конторы ответственности гораздо меньше, нарисовали просто на сайте и не надо никаких опросов проводить и марку на будущее держать, тем более не основная деятельность. Налили конторе денег чтобы такие цифры засветили и порог принятия ставок, а дальше если наберут не в ту сторону то цифры пересмотрят. Кстати на этом бвине нормально принимает? Бо у меня сейчас больше 5 евро на политика не дает ставить.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
zРадио написав:Нехитрая истина, которую, тем не менее, большинство не осознает - изменения совсем необязательно ведут к лучшему. Даже в ситуации, когда кажется, что хуже не бывает
Отсутствие мутаций порождает вырождение, если ничего не менять, то это эволюционный тупик. Только пробуя самые различные мутации, причем отсекая неудачные, откладывая малозначимые изменения, и подхватывая удачные, даже неожиданные, биологический вид получает конкурентное преимущество перед остальными. Так и в человеческом обществе.
Будем бояться перемен - вымрем, в смысле нас съедят конкуренты, в буквальном смысле этого слова.
Да будет вам - майданы происходят с интервалом в 9 лет. Кому здесь мутаций не хватает? При всем моем скептицизме относительно качества таких преобразований, остановить, или даже сдержать их невозможно, а реваншизм в перерыве между ними - еще более губителен, и следующие за ним мутации будут уже масштаба, угрожающего жизни носителю (а не способствующие его эволюционному развитию)