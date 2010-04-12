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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 622623624625

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:47

  Сибарит написав:Если к глобальным экономическим процессам применять термин "пирамида", придется признать, что все экономики после натурального хозяйства являются пирамидами. Сама долговая модель экономики предполагает, что все долги не могут быть выплачены без потери стоимости денег. Поэтому к избавлению от долгов никто и не стремится.
Задача заключается в поддержании уровня задолженности, которую должник в состоянии обслуживать, не допуская резкого наращивания долга.

С Вами очень интересно беседовать (честно, без стеба!).
И все же я углублюсь немного в тематику.
Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте:
1) берем у МВФ, чтобы погасить старые долги перед МВФ. Это называется красивым словом "перекредитоваться", вот только ставки почему-то растут!
2) переносим выплату на 5 лет (вспоминаем Яресько), но все эти 5 лет деньги не работали.. А через 5 лет пришло время отдавать - и тут выяснилось, что для того, чтобы отдать валюту(гривну мы напечатать можем, вот валюту не можем, плохо), надо одалживать...
Вот это и есть пирамида. Самая что ни на есть :) Думаю, спорить никто не будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:11

  ребе Нок написав:zРадио хочешь ходить по воде но с лодки вылезть боишься.


Нет :D Скорее ситуативно важнее не утонуть, чем иметь возможность ходить по воде.

Нехитрая истина, которую, тем не менее, большинство не осознает - изменения совсем необязательно ведут к лучшему. Даже в ситуации, когда кажется, что хуже не бывает
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:19

  zРадио написав:Нехитрая истина, которую, тем не менее, большинство не осознает - изменения совсем необязательно ведут к лучшему. Даже в ситуации, когда кажется, что хуже не бывает


Отсутствие мутаций порождает вырождение, если ничего не менять, то это эволюционный тупик.
Только пробуя самые различные мутации, причем отсекая неудачные, откладывая малозначимые изменения, и подхватывая удачные, даже неожиданные, биологический вид получает конкурентное преимущество перед остальными. Так и в человеческом обществе.

Будем бояться перемен - вымрем, в смысле нас съедят конкуренты, в буквальном смысле этого слова.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 лют, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:23

  freeze написав:
motosmile написав:Букмекерская игра - это прогноз на событие на деньги и по коэффициенту конторы - они его не с потолка берут, там тоже сбор аналитический происходит огромный дабы в меньшие риски попасть.
А вот рейтинги до выборов абсолютно все в нашей стране - чистая манипуляция, просто за несколько месяцев до выборов играют под заказчика, а ближе к выборам просто вносят типа поправки ближе к реальности


Сомневаюсь, что в наших трех букмекерских конторах, которые на 99 процентов занимаются спортом, сидит аналитический отдел по выборам президента, стоит примитивная программка, которая на основании простой формулы автоматом считает нужный коэффициент для достижения нормы прибыльности.

Уважаемые организации, которые десятилетиями проводят у нас соцопросы, кормятся не с разовых подачек на один опрос, а со своего реноме, полученного за годы работы.
Подтасовкой занимаются фирмы-однодневки, их сразу видно.


Bwin вам подойдет?
Одна из крупнейших контор в Европе, коэффициенты примерно те же. Политике выделен целый раздел на сайте
https://sports.m.bwin.com/en/sports/eve ... E4o622d6ts
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Итак, "пирамида" в классическом виде - это когда одалживают, чтобы отдать старые(!) долги. Не тогда, когда берут на развитие, а как в украинском варианте:

Так я, возражая против применения этого термина, который имеет криминальный оттенок, не очень возражал по сути. Я утверждаю только, что перекредитование - общеупотребимая практика. Она, может быть, плоха, но от этого не менее неизбежна. Это не украинский вариант, а глобальный.
Первоначальный кредит всегда берется под определенную цель, не возражаю против названия "развитие". Вот только в день расплаты оказывается, что отдача долга приведет к остановке развития или деградации. Целесообразнее перекредитоваться и продолжать развитие. Можно, конечно, отдать долг, а потом сразу же взять новый на развитие, но это будет то же самое :)
Так живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.

Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:32

motosmile

Не подходит.
Слишком много скандалов было насчет мутных игр на ставках.

Достаточно одной политсиле вместо оплаты нескольких минут в прайм-тайм на ТВ поставить 100К зеленых, а это пустяк в масштабах избирательной рекламы, то коэффициент полетит в другую сторону. За то будут классный информповод для разных статей в СМИ и на форумах, причем все бесплатно об этом скажут.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:38

  freeze написав:motosmile

Не подходит.
Слишком много скандалов было насчет мутных игр на ставках.

Достаточно одной политсиле вместо оплаты нескольких минут в прайм-тайм на ТВ поставить 100К зеленых, а это пустяк в масштабах избирательной рекламы, то коэффициент полетит в другую сторону. За то будут классный информповод для разных статей в СМИ и на форумах, причем все бесплатно об этом скажут.

Так я вам об этом и говорю. Рейтинги на опросах выгоднее политике так как по своим медиа продвигают их в массы манипулируя и влияя на выбор. А контора им не поможет в этом - поэтому там и реалистичнее чем те опросы. Ваши мысли подходят для более демократично развитых стран Западной Европы, но не для Украины, к сожалению...
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:47

motosmile у конторы ответственности гораздо меньше, нарисовали просто на сайте и не надо никаких опросов проводить и марку на будущее держать, тем более не основная деятельность. Налили конторе денег чтобы такие цифры засветили и порог принятия ставок, а дальше если наберут не в ту сторону то цифры пересмотрят.
Кстати на этом бвине нормально принимает? Бо у меня сейчас больше 5 евро на политика не дает ставить.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:23

  asti написав:
  pesikot написав:Вдруг только кошки рожают
А мысли-то можно...


А в баню попадают по глупости и лени. Забыв о месте для политдискуссий. :mrgreen:

US
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:14

Re: Валютный рынок в контексте

Я перекинул дискуссию - туда куда ей и положено ( а то жалко,десятки участников форума ведь подключилось и среди ночи пять листов настарались) в тему про тех,чьи действия непосредственно,сильно и определяюще влияют на валютные курсы в стране:

Порошенко розповів про Україну через 5 років

(12-я страничка :) )
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