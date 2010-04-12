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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 623624625626

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.

Эта динамика играет на стороне «зеленых быков», которые в пятницу наверняка сохранят свое доминирование на межбанке.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 14 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1295, понизившись к $1,1282 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1276 на открытии торгов в Европе.

Дата: 15 февраля 2019 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,21/27,25 UAH/USD
€ – 30,83/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:08

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.05 понизились к 27,23127,23 UAH/USD. Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие»».

US
дядя Caша
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