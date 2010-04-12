Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.



Эта динамика играет на стороне «зеленых быков», которые в пятницу наверняка сохранят свое доминирование на межбанке.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 14 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1295, понизившись к $1,1282 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1276 на открытии торгов в Европе.



Дата: 15 февраля 2019 г. на 09.47



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,21/27,25 UAH/USD

€ – 30,83/30,95 UAH/EUR

RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB



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