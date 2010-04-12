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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 624625626627>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.

Эта динамика играет на стороне «зеленых быков», которые в пятницу наверняка сохранят свое доминирование на межбанке.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 14 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1295, понизившись к $1,1282 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1276 на открытии торгов в Европе.

Дата: 15 февраля 2019 г. на 09.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,21/27,25 UAH/USD
€ – 30,83/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:08

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.05 понизились к 27,21/27,23 UAH/USD. Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие».

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:19

Пятый месяц подряд идет падение продаж автомобилей в ЕС

Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе за январь 2019 год сократились в годовом выражении на 4,6% — до 1,196 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Организация отмечает, что снижение продаж новых легковых автомобилей в ЕС продолжается уже пятый месяц подряд. "Тем не менее, показатель, который достиг почти 1,2 миллиона единиц, по-прежнему является вторым по величине показателем для января с 2009 года", — отмечает организация.

ACEA отмечает, что в январе спрос на новые легковые автомобили сократился почти по всему ЕС, включая пять крупнейших рынков региона. Так, наибольшее снижение отмечено в Испании и Италии — на 8% и 7,5% в годовом исчислении соответственно, меньше снизились продажи в Великобритании (-1,6%), Германии (-1,4%) и Франции (-1,1%). При этом рост отмечен в Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Португалии, Румынии и Дании.

Продажи новых легковых автомобилей PSA Group ( Peugeot Citroën ) в Европе сократились в минувшем месяцев в годовом выражении на 1,9%, Volkswagen Group — 6,5%, Renault Group — на 0,7%.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 15 лют, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:36

Привет из Днепра-3

Подтверждая эту «теорию», котировки доллара дернулись вверх, однако быстро «устали», а появившиеся продавцы сузили спред курса «американца» до 27,23/27,24 UAH/USD по состоянию на 10.33 Киева, выровняв рынок в равновесие покупок и продаж.

Дата: 15 февраля 2019 г. на 10.34
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,15/27,25 UAH/USD
€ 30,75/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования оптового клиентского спроса.

Дата: 15 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.15

Мелкий опт «неформал»

$ 27,17-18/27,22-25 UAH/USD
EUR 30,75/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:52

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.43 котировки безналичного доллара понизились к 27,22/27,23 UAH/USD, индицируя ситуативную потерю интереса к росту. Однако, памятуя сюжет предыдущих торгов, мы бы не рекомендовали расслабляться.

Дата: 15 февраля 2019 г. на 10.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,19/27,24 UAH/USD
€ – 30,83/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось преобладание клиентского «приноса».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра оферов со стороны клиентов было больше.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:08

Доброго дня, шановні.
Скажіть будь ласка, є в загашнику ойро купюрами по 500, чи треба від них збавлятися?
Люси
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:17

  Люси написав:Доброго дня, шановні.
Скажіть будь ласка, є в загашнику ойро купюрами по 500, чи треба від них збавлятися?
или оставьте детям с внуками на память
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:25

Привет из Днепра-5

Действительно, уже около 11.14 курс доллара возобновил рост, поднявшись к этому часу до 27,24/27,26 UAH/USD на фоне упавшей активности продавцов валюты.

Мучительные выборы безналичной пары доллар-гривня направления своего движения сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/17,00% к отметке 15,75/17,00% годовых.

Эта динамика пребывала в гармонии с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:35

Кстати, евро дешевле чем 30.9 уже не найти
An73
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте

17/22
75/83
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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