Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:07

Такие курсы вполне устраивают, не надо сильно ниже или выше.

Зи. бананов в варусе сегодня вообще нет. это запутать чтоб мы реальный курс гривны не определили.

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk