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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 624625626627

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 224
1. меньше 27
22%
49
2. 27 - 28.50
49%
109
3. 28.50 - 30
19%
42
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:41

Привет из Днепра-6

К 11.37 котировки безналичного доллара нехотя просели к 27,23/27,25 UAH/USD, сопровождаясь более активным участием в сессии продавцов. На вопрос автора о «валютных хулиганах» наш консультант ответил кратко: «Пятница…»

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:05

Привет из Днепра-7

По состоянию на 12.03 Киева котировки доллара на межбанке, понизившись, консолидировались на отметке 27,21/27,23 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2507 UAH/USD, прибавив 11,47 коп.

Около 12.05 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, фактически оставили действующие цены своего рынка без перемен: 27,16-18/27,22 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый спрос сменился оптовым же клиентским «приносом» на фоне действующих на моменте цен: 27,15/27,23 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,403/0,409 UAH/RUB.

К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сузили спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.

Дата: 15 февраля 2019 г. на 11.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,19/27,23 UAH/USD
€ – 30,80/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:07

Такие курсы вполне устраивают, не надо сильно ниже или выше.
Зи. бананов в варусе сегодня вообще нет. это запутать чтоб мы реальный курс гривны не определили.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:47

  Сибарит написав:Так живет весь мир. Попытки развиваться за свои приводят только к задержкам в развитии. Когда мы берем кредит, мы покупаем время.

Я понимаю, что страна развивается не совсем так, как нам бы хотелось, но если раздать долги, будет совсем грустно.


Брать кредит всегда плохо. Выигрывает всегда кредитор. В проигрыше всегда заёмщик.
Всегда.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Брать кредит всегда плохо. Выигрывает всегда кредитор. В проигрыше всегда заёмщик.
Всегда.

Вот в этом главная наша беда.
Мы так боимся, что кто-то сможет на нас заработать, что готовы отказаться от любых возможностей.
Сибарит
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