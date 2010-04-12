Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:34

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.



Эта динамика играет на стороне «зеленых быков», которые в пятницу наверняка сохранят свое доминирование на межбанке.



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.05 понизились к 27,21/27,23 UAH/USD. Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие».



Подтверждая эту «теорию», котировки доллара дернулись вверх, однако быстро «устали», а появившиеся продавцы сузили спред курса «американца» до 27,23/27,24 UAH/USD по состоянию на 10.33 Киева, выровняв рынок в равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 10.43 котировки безналичного доллара понизились к 27,22/27,23 UAH/USD, индицируя ситуативную потерю интереса к росту. Однако, памятуя сюжет предыдущих торгов, мы бы не рекомендовали расслабляться.



Действительно, уже около 11.14 курс доллара возобновил рост, поднявшись к этому часу до 27,24/27,26 UAH/USD на фоне упавшей активности продавцов валюты.



Мучительные выборы безналичной пары доллар-гривня направления своего движения сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/17,00% к отметке 15,75/17,00% годовых.



Эта динамика пребывала в гармонии с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.37 котировки безналичного доллара нехотя просели к 27,23/27,25 UAH/USD, сопровождаясь более активным участием в сессии продавцов. На вопрос автора о «валютных хулиганах» наш консультант ответил кратко: «Пятница…»



По состоянию на 12.03 Киева котировки доллара на межбанке, понизившись, консолидировались на отметке 27,21/27,23 UAH/USD.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2507 UAH/USD, прибавив 11,47 коп.



Наконец, около 12.51 на фоне не тронувшихся с отметки 27,21/27,23 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 14 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1295, понизившись к $1,1282 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1276 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось преобладание клиентского «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра оферов со стороны клиентов было больше.



Около 12.05 киевские дилеры, реагируя на «текучку» рынка «зеленого» безнала, фактически оставили действующие цены своего рынка без перемен: 27,16-18/27,22 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый спрос сменился оптовым же клиентским «приносом» на фоне действующих на моменте цен: 27,15/27,23 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,403/0,409 UAH/RUB.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сузили спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,21/27,25 UAH/USD, евро – 30,83/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,17-18/27,22-25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,17-18/27,22-25 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,10/27,30 UAH/USD, евро – 30,55/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,17/27,24 UAH/USD, розница – 27,15/27,26 UAH/USD; Запорожье – 27,15/27,25 UAH/USD; евро – 30,75/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,408 RUB/USD.



Пятничная сессия валютного межбанка прошла в достаточно мягком режиме. Что не помешало средневзвешенному курсу доллара заметно вырасти. Думается, решающую в этом роль сыграли утренние сделки на приподнятых отметках.

Драйверами роста стали несколько факторов – заметное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие объемы остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также пресловутый «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» в преддверии выходных дней в старый надежный доллар.



Скорее всего, следующая неделя может наконец-то привнести на рынок безналичного доллара смену тренда и вхождение пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности. «Базой» для подобных ожиданий стала очевидная попытка стабилизации на рынке наличных. Не исключено, что клиентов этого сектора валютного рынка успокоили признаки отсутствия на торгах межбанка в пятницу «валютных хулиганов», следствием чего стало спокойное течение сессии.



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