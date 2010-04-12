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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:24
kastaneda Естественно. Но для заемщика формула очевидна и проста: % прибыли от привлечения кредита - % по кредиту >= 0.
ОВГЗ сейчас дают около 20% в грн и 6.5% в валюте, заемы из вне - доходит до 9-10%. При росте в 2-3% заемы свыше этой цифры приведут к закономерным последствиям.
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siriys
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:28
15/20
70/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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